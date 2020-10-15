陳同佳案爭議多　港府：與台無司法互助、強烈不滿我言論

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陳同佳案爭議多　港府：與台無司法互助、強烈不滿我言論

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-15 15:10:57

▲港女命案兇手陳同佳去年 10 月於香港出獄後一直神隱至今，現在又傳出他有意於本月份來台自首。資料照。（圖／翻攝香港 01 ）
▲港女命案兇手陳同佳去年 10 月於香港出獄後一直神隱至今，現在又傳出他有意於本月份來台自首，陸委會表示一切依法辦理。（圖／翻攝香港 01 ）
港女命案兇嫌陳同佳來台一事再度引爆台港司法和主權爭議，有港媒報導稱昨( 14 日)協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，疑似持著護照等文件現身台灣駐港辦事處，不排除是為陳同佳辦理赴台簽證，但已遭我駐港單位拒絕。台灣陸委會昨天亦表示，該案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。對此港府的最新回應是，台港之間本來就沒有司法互助的相關法律，因此港府不可能違反法律，就陳同佳案向台方提供有關證據，也對台灣當局的言論表達強烈不滿。
綜合香港媒體報導，香港保安局 15 日表示，並沒有收到台方就陳同佳赴台的新訊息，強調《刑事事宜相互法律協助條例》並不適用於台灣，所以香港目前並沒有法律容許台港之間的司法協助，港府也不可能違法，就陳同佳案向台方提供有關證據。
香港保安局聲稱，台灣當局明知香港沒有法律容許台港進行司法協助和移交逃犯，卻仍不斷發表「不負責任」的言論，港府對此表達強烈不滿；保安局也提到陳同佳獲台方明確通知、批准赴台後，台港便可透過警務合作渠道研究行程安排，提供一切所需、合法、可行的協助，希望台方拿出誠意，不作政治考量。
對於陳同佳是否能赴台投案，死者潘曉穎的母親僅表示不會對此作回應，只說會繼續留意陳同佳的行蹤，「聽其言、觀其行」。
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