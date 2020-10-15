Xpark照護疑慮掀波 官方：無虐待、不實指控採法律途徑
Xpark照護疑慮掀波 官方：無虐待、不實指控採法律途徑
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-15 15:23:44
桃園Xpark八景島水族館8月7日熱鬧開幕，吸引許多民眾爭相前往參觀，但近日有民眾針對館內生物的照護有疑慮，質疑館內缸器太小造成生物受傷並有虐待動物的情況，對此，Xpark官方今（15）日澄清強調，對動物福祉與動物保育均嚴格自審並能接受外界考評，不實指控將採法律途徑以維護自身權益。
該館指出，Xpark共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上，因生物個體差異，偶爾會有受傷或適應不良的情形，但Xpark自始自終都並無虐待動物的情事，所有生物皆是生命，無論來源及大小Xpark均以最高標準悉心照料，亦在動物福利上投入大量資源。而館內設施除申請合法之動物展演場域外，相關規範完全受政府主管機關督導並隨時接受查核。而針對近日網路部分負面報導誤導民眾認知，扭曲水族館存在意義及從業人員的苦心，Xpark對此深感遺憾。該館表示，此事件足以顯示Xpark對於教育傳播仍有待加強之處，同時館方也感謝民眾對Xpark生物的關注，更驚喜地認為台灣在生命教育這一塊的成功。
面對指控，館方舉例表示，花笠水母在野外休息時，習慣平貼於海床或攀附海藻上，看似無精打采，其實屬正常行為；體型較長的蛋黃水母，在獵食時容易造成觸手打結，待晚間休息時自然會鬆開，而水母斷肢在野生環境中，純屬生物新陳代謝自然現象。而這都是大自然生物不可思議的地方，人類習慣用自身角度看待事情，而這些人與生物不一樣的生活習性，正是 Xpark 欲傳達給民眾的資訊。
不過館方也指出，有少數遊客在觀賞時拍打玻璃、使用閃光燈會造成某些較為敏感海洋生物驚嚇，間接造成體表摩擦傷的情形。未來Xpark 也將持續投入專業人力積極治療照護外，並將加強巡館人力，對於入館民眾進行宣導及改善正確生物知識的傳達方式。最後，館方強調未來會強化在社群媒體及現場活動上的教育傳播功能，避免有心人士於其他管道營造本館漠視動物權利錯誤印象。另針對各類不實指控，如發生傷及我方商譽行為，將採取法律途徑以維護自身權益。