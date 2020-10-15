經濟活動難回復　IMF警告：金融市場未來可能大幅度調整

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經濟活動難回復　IMF警告：金融市場未來可能大幅度調整

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-15 15:32:50

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲國際貨幣基金組織（IMF）警告，股市和現實經濟活動存在差異，仍有大幅調整的可能。（圖／美聯社／達志影像）
國際貨幣基金組織（ IMF ）週二（ 13 ）警告，雖然 2020 年標準普爾 500 指數（ S&P 500 ）上升 8%，納斯達克指數（ Nasdaq ）較同期則上升了 30%以上，這個積極趨勢和新型冠狀病毒（ COVID-19 ）造成的嚴重經濟衝擊形成強烈對比，未來股市仍有大幅調整貨週期性波動的風險。
據《 CNBC 》報導，近期股市已經從 9 月的低點逐漸回升，來到今年的最高點。IMF 資本市場部門主管亞德里安（ Tobias Adrian ）指出，金融市場和現實一直存在差異，股值不斷上升，但經濟活動卻沒有回復，未來仍充滿不確定性。如果新冠病毒的疫情風險持續存在，且經濟復甦所需的時間比預期更長，那未來幾週股市仍有可能下跌。
亞德里安表示，只要投資者相信政策將支持股市，資產估值仍能保持在高位一段時間，但如果股市上漲然而經濟活動保持低迷，投資者樂觀情緒可能減弱，帶來資產估值大幅度下跌或週期性波動的風險。
金融分析師先令（ Gary Shilling ）分析經濟衰退的趨勢，在今年夏季警告，經濟復甦比投資者預想的更久、更加困難，股市很可能發生類似1930 年代的下跌。同時，投資集團 Bespoke Investment Group 也警告有市場重整的跡象。
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