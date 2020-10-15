廣編／古早味「麵茶奶蓋」尬薯條　宙斯果霸冬季新品登場

薯條沾「麵茶」奶蓋新吃法，香濃麵茶混合鹹香奶蓋，前所未有的新組合沾上酥脆薯條，讓人一口接一口！來自新莊的宙斯果霸，從單一手搖飲店成功轉型複合式輕食下午茶插旗東區，主打以新鮮產地直送水果現打特製成果汁飲，搭配舒芙蕾、美味炸物與炭烤吐司等小點心，以及24hr不打烊特色搶佔話題，推出秋冬新品「古早味麵茶奶蓋＋薯條」，以炸的黃金酥脆的薯條，沾滿四、五十年代回憶中的麵茶牛奶滋味，加上綿密濃郁的鹹甜奶蓋，中西混搭挑戰味蕾新食感，即日起正式開賣。

麵茶是早期台灣沿街叫賣的一種常見小吃，秋冬來一杯暖在手裏，甜在心裏，醇濃穀物和杏仁芳香是兒時中不能缺少的記憶，宙斯果霸為了改良麵茶喝起來沙沙口感，特選香濃純乳完美結合，拍打出獨特香醇滋味，最後淋上鹹甜芝士奶蓋，不僅保留古早味懷念飲品，也為麵茶調製出全新喝法，每一口都能喝到麵茶香郁與芝士奶香，尤其將熱騰騰的金黃脆薯沾滿奶蓋一口咬入，冰火美味幸福感從嘴角蔓延。

在手搖飲百家爭鳴的階段，宙斯果霸不忘初衷以「天然新鮮水果」下去做各類飲品的研發，同時也保留台灣古早味麵茶，創辦人沈永鑫表示，將奶蓋和麵茶作為創意組合，是目前市面上少見的，搭配炸物「沾著吃」中西合併，絕對顛覆年輕人的想像。國際連鎖加盟大展將於本月15日盛大開展，疫情雖逐漸趨緩，失業和無薪假人數依舊攀升不降，因此想投入加盟創業的人數大幅提高，而宙斯果霸總部目前正開放限量加盟，期望協助民眾將失業變成創業，詳細內容詳見官方頁面。