5G手機、HPC需求強　台積電Q4營收可望季增4.6%

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5G手機、HPC需求強　台積電Q4營收可望季增4.6%

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-10-15 15:52:21

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
台積電2020年第3季稅後純益約1,373.1億元，季增13.6%、年增35.9%，單季每股盈餘為5.30元，獲利再創歷史新高。展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%，毛利率約51.5-53.5%，營益率估40.5-42.5%。
台積電2020年第3季合併營收約新台幣3,564.3億元，稅後純益約1,373.1億元，季增13.6%、年增35.9%，第3季每股盈餘為5.30元，單季獲利再創歷史新高，優於市場預期。第3季毛利率為53.4%，營業利益率為42.1%，稅後純益率則為38.5%。
台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，台積電第3季營收受惠於由5G 智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用，所驅動對於我們的先進製程、特殊製程之強勁需求。展望第4季，預期5G智慧型手機的推出和高效能運算相關應用對於，公司領先業界的5奈米製程的需求強勁，將支持公司業績持續成長。

根據對當前業務狀況的評估，預估2020年第4季的業績展望如下：合併營收預計介於124億美元到127億美元之間，季增2.1-4.6%，若以新台幣28.75元兌 1美元匯率假設，第4季新台幣營收估3565-3651億元，毛利率估51.5-53.5%，營益率估40.5-42.5%，均站在高檔。
 
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