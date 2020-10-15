尷尬！「日版桂綸鎂」迷上網戀　交友名單驚見5男星

波瑠在劇中化身守護超過1000名公司職員健康的產業醫生，以「員工要健康地生活」為口號努力工作，被公認是「診療室獨裁者」，單身許久的她，竟在疫情期間愛上在社群網站認識的網友，連對方姓名、長相都不知道，但這名網友居然和她在同一家公司上班，波瑠將發揮柯南精神，找出這個神祕的戀愛對象究竟是誰。
波瑠的「網戀嫌疑人」找來5名不同風格的人飾演，包括松下洸平飾演膽小但誠實的人事部職員青林風一、間宮祥太朗飾演的公司撒嬌王五文字順太郎、高橋優斗飾演的新人護理師八木原大暉、渡邊大飾演的業務岬恒雄、以及及川光博飾演的大叔朝鳴肇。
福山雅治也特別為波瑠劇中角色量身打造主題曲《心音》，他解釋曲名含義：「形容心臟跳動聲音的詞有好多種，『心跳』這個詞充滿著強而有力、生命力的印象，『心音』這個詞比較像說『剛出生的生命聲音』，給人一種柔弱纖細，但又有著明確生命跡象的感覺。」呼應因疫情而誕生的新生活，以及剛開始戀愛的笨拙、無法坦誠以對的心情，「有些人不善於坦率的面對他人，但戀慕之情一旦萌生，就會像心臟跳動一般無法停止。」《#遠距戀愛～普通戀愛是邪道》10月15日起，每周四在friDay影音播出。
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