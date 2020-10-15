iPhone 12預購明登場！電商祭優惠「舊機回收最高3.2萬」

PChome指出，為迎接 iPhone 12系列強勢登場，首發iPhone 12 Pro、iPhone 12預購活動提供64G、128G、256G、512G規格，延續 iPhone系列多色系選擇，滿足多元消費客群需求，此次 iPhone 12擁有白、黑、藍、綠、紅等五色，輕鬆入手價格26900元起，其中 iPhone 12 128G機型價格親民，且以藍、黑、白色受到市場好評，iPhone 12 Pro也推出石墨、銀、金等經典款式，還有特殊色太平洋藍，引起社群討論熱烈，預料將掀起一波銷售動能。
同時，PChome表示，他們也攜手遠傳與國泰產險，提供多元手機保險服務，獨家推出「手機碎屏險」及「全機保險」可供選擇，下單後3分鐘內即可透過專屬連結完成線上投保，以每日銅板價獲得最高累積2萬5000元保障；「遠傳x安達產物行動裝置保險」主打全機保障，31日前購買新機，且於出貨後3日內成功投保，只要月繳99元起，再加碼好禮雙重送，加購手機保障專案不需臨櫃辦理、突破時間與空間限制，讓消費者網購新機輕鬆享受美好的購物體驗。
此外， PChome也推出全站 iPhone 11 128G促銷大幅降價5400元、iPhone 11 64G現省5000元等強檔優惠；為因應新機搶購熱潮，也同步推出「iPhone舊機回收最高3萬2」活動，20日前消費者可透過網頁回收入口或下載手機回收APP進行檢測，完成手機回收流程後最高可獲得總價值3萬2670元。
另一方面，台灣樂天市場今日也表示，樂天站上的「神腦生活」也於今日推出「新機搶先預約」，明日晚上8時起正式開放iPhone 12、iPhone 12 pro「少量現貨」預訂。
樂天指出，預約完成後，獨家加碼贈送市價3560元的豪華配件大禮包，內含monCarbone 碳纖維 USB-C to Lightning 充電傳輸線、快充旅充頭、北歐風布面無限充電盤及防塵網玻璃保護貼；另外，站上「愛買線上購物」也將於23日提供500台iPhone 12，指定信用卡刷卡可享分期零利率，最高再享10％回饋。