侯友宜啟動新北創客季 首度與故宮合作
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-15 16:40:00
「新北創客季」今年首度與故宮合作結合跨局處資源，於10至12月辦理5大系列活動，15日於市府辦理「2020新北創客季開幕儀式」，市長侯友宜啟動小漾時光機為創客季開跑，並體驗主題活動，大玩AI機器人及小漾IG動態貼圖等，讚賞新北學校師生創客作品創意無限。
創客季辦理長達3個月的系列活動，首波活動為「新北創客小漾時光機主題展」，展出40校創客社群學校跨領域創意作品﹔10月至12月「故宮X小漾MAKER號」巡迴偏鄉學校15校，首創「家庭創客日Family Maker Day」，由創客社群學校以萬聖節及聖誕節為主題，開放近800組親子玩創客。11月將與故宮、新北各博物館及勞工局工具圖書館辦理「新北上河圖創客市集」，最後則是有趣的「RUN！新北Maker上河圖競賽」，期盼帶給新北的孩子與市民們更多元、創意的創客學習資源。
侯友宜與學生共同啟動小漾時光機為創客季開跑，並體驗現場主題展師生創客作品，包含安康高中的AI機器人、德音國小小漾IG動態貼圖等﹔今年創客季以「新北創客好友節」為口號，提倡「1個idea、2人一起動手做、三五好友齊分享」，透過多元創客活動，邀請市民一起體驗「想得出來，就做得出來」之創客精神。侯友宜表示，新北以打造「新北自造城」為目標，已陸續成立7間「自造教育及科技中心」及40所創客社群學校，秉持「校校有創客」精神推動創客課程、師培及營隊。