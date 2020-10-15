遭馮世寬指稱是「渣男」 吳怡農回應：盼大家就事論事
遭馮世寬指稱是「渣男」 吳怡農回應：盼大家就事論事
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-15 16:23:48
民進黨智庫、新境界基金會副執行長吳怡農日前拋出國土防衛從社區做起、「在家當兵」的主張，不過今（15）日前國防部長、退輔會主委馮世寬卻一度脫口稱「別聽那個渣男的話」引發熱議；針對相關話題，吳怡農僅回應希望大家可以就事論事，因為國防政策和任何公共議題一樣，而防衛國土需要全民投入。
吳怡農說，保家衛國是大家共同的目標。在這麼關鍵的時刻，希望大家可以就事論事，回到主題的探討，並從各個方案中，找出最好的方向。而「在家當兵」就是在我們居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力，這將會是一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。吳怡農進一步表示「防衛國土」的任務，需要全民投入和軍隊站在一起，強化國防的能力跟決心，才有嚇阻敵軍的效果。如果社會在這一點有共識，我們可以一起來討論技術面的細節，從組織到訓練到裝備。至於馮世寬對他個人的指教，吳怡農並未做出正面回應，僅在聲明中強調，國防政策和任何公共議題一樣，都需要公民社會的參與跟辯論，而國防是大家的事。