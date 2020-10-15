全球導線架供應商 長華科技加碼30億元投資楠梓加工區
全球導線架供應商 長華科技加碼30億元投資楠梓加工區
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-10-15 18:20:00
長華科技加碼30億元投資楠梓加工區設立新廠，於今(15)日舉行動土典禮，未來預計可增加年產值8億元，提供150個就業機會。
長華科技設立新廠動土典禮，是由長華科技董事長黃嘉能、總經理洪全成、加工出口區管理處處長黃文谷、中油董事長歐嘉瑞、華立企業董事長張瑞卿、副董事長陳俊英等人，共同主持動土典禮。加工出口區管理處處長黃文谷表示，楠梓加工區為全球知名的半導體封測重鎮，區內除有許多封測大廠外，還有導線架、檢測治具、軟性基板(COF)等關聯業者進駐，其中名列全球導線架前5大供應商之一的長華科技，投資30億元在楠梓園區設立新廠，將興建地下1層、地上7層，總樓地板面積約4,500坪，容積率達306%的嶄新廠房，未來預計可增加年產值8億元，提供150個就業機會。
黃文谷在致詞時感謝長華科技公司持續在區內加碼投資，作為楠梓加工區首家參與台商回台投資政策的企業，不但經營表現優越，透過積極研發與收購日本住礦集團之公司或持股，讓長華集團成為世界級的半導體尖端企業，期許未來這座新廠可為公司營運挹注新的動能，讓長華集團後續營收一路長紅、獲利蒸蒸日上。長華科技董事長黃嘉能指出，這座新廠將是長華科技，乃至長華集團未來三年非常重要的成長動能之一，更是長華科技成為全球最大的QFN及導線架供應商的關鍵，未來一定會朝向更高的里程碑發展，晉身全球導線架的龍頭廠商指日可待。