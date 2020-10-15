林飛帆談南鐵拆遷　向黃偉哲提出3建議：平反拆遷戶污名

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林飛帆談南鐵拆遷　向黃偉哲提出3建議：平反拆遷戶污名

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-15 16:45:52

擋拆民眾向警方下跪，懇求勿執行強拆。
▲台南鐵路地下化工程日前完成拆遷，陳情民眾向警方下跪，懇求勿執行強拆。（圖／民眾提供）
台南鐵路地下化工程日前對拒拆遷戶發起突襲強拆，現場爆發多次推擠衝突，但幸好警方與陳情民眾並未失控、未有人受傷，拆除相關作業得以完成。南鐵反拆遷案抗爭了8年，宣告畫下句點，但仍餘波盪漾，後續如何處置引發關注。對此，民進黨副秘書長林飛帆表示，希望大家能同理受拆遷戶的心情，更建議台南市長黃偉哲「平反拆遷戶遭受的汙名」。
林飛帆今（15）日在臉書發文談南鐵拆遷，林飛帆直言「南鐵居民這些年承受莫大的壓力，超乎一般人想像；最近，他們更是活在恐懼之中，擔憂隨時有人會來拆房子。無論過程為何，今日的結果就是他們犧牲了自己家園，為台南市換取一條地下化的鐵路」。
林飛帆強調，「希望大家能同理受拆遷戶的心情，以及為何他們要一直不惜一切保護自己的家園。我明白多數市民等待此建設的心情，我自己也是台南人。但我相信大多數市民也會認同，九年來拆遷戶所面臨的恐懼和焦慮，乃至犧牲他們的家園，這應該要得到最大的同理和尊敬」。

林飛帆指出，目前台南市府的處置無助對立緩解，因此他以台南市民的身份向黃偉哲市長建議：

1.在市政高度上，促成社會對拆遷戶的同理──拆遷戶也是市民，不該被視作敵人。南鐵居民，在這九年來的拉扯中，耗盡極大心力，充滿記憶的家園卻還是消逝。對拆遷戶來說，這是他們最傷痛的時刻。

2.市府善盡一切手段，消弭市民間的對立，平反拆遷戶遭受的汙名。此刻真正的重點在弭平受拆遷戶的傷痛，站在市政高度給予他們真正的肯定和尊敬，而非加深他們人去家毀的傷痛。

3.在行政措施上，也希望市府能再評估，包括黃家樓梯的保存、後續安置和平反居民等工作的一切可行方案。

林飛帆最後感慨，「南鐵案至今，許多朋友在體制內外穿針引線，就是希望不要見到強制拆遷的情境。事已至此，面對拆遷戶的處境，我們所有人都應該展現最大的同理和尊敬，並盡最大努力消弭市民間的對立和拆遷戶遭受的污名」。（編輯：倪浩軒）
▲林飛帆談南鐵拆遷風波。（圖／翻攝自林飛帆臉書）
▲林飛帆談南鐵拆遷風波。（圖／翻攝自林飛帆臉書）
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