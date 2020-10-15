影／月港鎮南宮「蜂炮先鋒官」！周倉爺降駕發令才能出發
影／月港鎮南宮「蜂炮先鋒官」！周倉爺降駕發令才能出發
文/保庇NOW
calendar_today2020-10-15 22:00:00
每年元宵節，台南鹽水的蜂炮盛典都會吸引眾多民眾前往體驗、見證，鹽水蜂炮習俗起源於清光緒年間，鹽水一帶爆發瘟疫，疫情一發不可收拾，當地民眾遂向當地非常靈驗的關聖帝君廟祈求，希望關公能展現神蹟、鎮壓疫情。
關公苦民所苦，立即降駕指示正月十五日元宵節晚上，請周倉將軍（又稱「周倉爺」）做開路先鋒、關公墊後出巡遶境一晚，且信徒需一路跟隨放鞭炮，後來疫情果真漸漸得到控制。鹽水居民為表示對關公的感謝，之後每年的元宵節都會循相同模式安排關公出巡，這麼做除了是感謝關公一年來的庇佑，也是祈求來年的安康富足。每年鹽水蜂炮慶典，受矚目的除了主神關聖帝君外，「蜂炮先鋒官」周倉將軍也是一大亮點，遶境隊伍必會等到周倉將軍降駕指示，並點燃第一座炮城後，所有的隊伍才會出發遶境，活動正式開始。
專門紀錄台灣民俗文化的知名Youtube頻道【不當護理師要幹嘛?!】特地透過影像的紀錄，引領觀眾前往主祀周倉將軍的「月港鎮南宮」，希望透過影片讓大家更加認識這位「蜂炮先鋒官」。（編輯：連宜方）
*本文內容由Youtube頻道【不當護理師要幹嘛?!】授權提供，不得隨意改寫、轉載*