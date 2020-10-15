林右昌搶新北地盤？侯友宜四兩撥千金給軟釘子
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-15 17:01:03
基隆市長林右昌15日接受廣播訪問時拋出新議題，希望新北鄰近基隆的金山、萬里和石門等地劃為基隆管轄﹔面對林右昌想要「搶地盤」，侯友宜四兩撥千金淡淡地說，北北基都是共同生活圈，彼此不分你我，以後新北在這些區塊辦活動，歡迎林右昌一起來共襄盛舉。
基隆市長林右昌接受廣播節目訪問時提及台灣的直轄市應該取消，甚至說新北市的金山、萬里、石門等，應該劃為基隆範圍；以及新北幅員遼闊，沒辦法好好管理與控制，被外界認為針對侯友宜搶地盤的意味相當濃厚。侯友宜表示，謝謝林右昌非常關心新北市，如果基隆市和新北市能夠共同攜手合作，共創整個東北角、北海岸以及鄰近區塊繁榮，這是很好的想法，未來新北、台北、基隆都是一個共同的生活圈，彼此不分你跟我，大家一起來創造三贏。
侯友宜認為，北北基是一個大的共同生活圈，現在有3個市長，大家同心協力，「我們好，別人也要好，大家一起來共創三好」，所以林右昌主動關心新北市在基隆周遭的區塊，「我非常的謝謝，歡迎以後我們在這個區塊裡面辦理任何活動，右昌市長也可以來跟我們共襄盛舉，甚至右昌市長辦活動，我也可以去分享他的喜悅」。侯友宜也舉例，就像深澳小卷跟基隆的鎖管節，小卷都在新北海域裡面，沒有分是基隆、新北的，大家都是一家人，只要帶動地方繁榮，我們大家攜手合作。