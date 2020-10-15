嘉義小劇場戲劇節16日開演 17場演出嗨三天三夜
記者邱嘉琪/嘉義報導
calendar_today2020-10-15 17:17:51
連續9年舉辦，由嘉義縣表演藝術中心與阮劇團共同籌劃的「2020嘉義小劇場戲劇節」，16至18日即將於表藝中心盛大展演，三天三夜內將有8部劇作、17場演出輪番登場，其中更有日韓港重量級戲劇作品初次登台，歡迎喜愛戲劇的朋友相揪來看好戲。
嘉義小劇場戲劇節是南台灣首個以「劇本創作」為核心、「讀劇演出」為形式的國際藝術節慶，2020年以「異種注目」為主題，本週末將帶來3部全新台灣劇作、4部日港韓重量級文本，並藉由側重聽覺感受文本的讀劇演出形式，在3天3夜內連番演出17場。15日上午宣傳記者會中，縣長翁章梁、縣議員林淑完、阮劇團團長汪兆謙等貴賓蒞臨現場，翁章梁分享，自己也曾經歷過小劇場蓬勃發展的年代，透過此種自由且不拘形式的演出，探討著各種議題，非常有意義。
阮劇團團長汪兆謙表示，自學生時期北漂，明顯能感受城鄉資源差距，因此劇團創立之初，便以「根在嘉義」為核心使命出發，台灣擁有許多藝文節慶，但嘉義小劇場戲劇節與眾不同之處在於，這是個以一劇之本「劇本」為重的戲劇節。
協同藝術家山崎理惠子第二次從東京來台參與活動，她說，希望透過戲劇讓大家能更了解鄰居（台日韓港）的文化，而產生更親切的感覺。嘉義小劇場戲劇節共分為3大單元，分別為「劇本農場VII」、「亞洲專題 」、「草草青少年劇場」，活動現場將結合劇評會、座談會，現場也將提供輕食販售，購買套票可享超值優惠，更多演出資訊，請至「2020嘉義小劇場戲劇節 」活動官網，或至阮劇團FB粉絲專頁查詢。