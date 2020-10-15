FUN全台！「台南幣play」全國首創跨國合作

同時結合台南公共自行車T-bike、Be-bike享有騎乘回饋、120家的台南優質店家商品上架商城，建構跨域整合智慧服務生態系，推出線上購物整合市政服務訊息「台南幣play」平台。
台南市長黃偉哲表示，很多交易行為、經濟行為，是沒有時間限制的，三更半夜的時候，還是可以從事消費行為，但實體通路畢竟有時間性，因此，通路虛擬化、經濟活動線上化、貨幣虛擬化，是未來的一個趨勢。
「運用科技翻轉古城」一直是台南市政府努力的目標，黃偉哲說，感謝經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫的支持，讓市府團隊及計畫執行廠商合作，順利催生「台南幣Play」平台，促進台南地方生活圈經濟循環，鼓勵民眾參與，建構智慧服務生態系。
黃偉哲指出，不論是市民或是觀光客，都可以透過到店消費或線上購物，買到優質的台南好物，「台南幣play」平台促進台南在地產業發展，未來目標是推動國內外友誼城市幣，建立永續完善的虛擬幣機制，創造市民、在地店家、市府、營運廠商多贏的局面。
熊大單車創辦人熊正一博士表示，台南幣是台南首次嘗試以虛擬貨幣型態發行的會員積點與折抵應用服務。消費者可以透過虛實整合的服務，累積數位電子貨幣，並使用在虛擬場域的商品換購金額折抵，在台灣的科技金融產業，台南又向前邁進一大步，同時更跨足台日合作，是全台唯一。
「台南幣play」平台兌換內容包羅萬象，橫跨食、衣、住、行，使用範圍不僅不限台南，更製作台南好物專屬網頁，將商品推廣至日本市場，讓喜愛來台的日本觀光客，在線上就能購買優質的台南好物，並搭配日本知名KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）發表曝光，宣傳同步橫跨台日兩地。
為鼓勵市民及觀光客使用「台南幣play」APP，民眾於109年12月31日前成功下載註冊，即送500點台南幣，另填寫不定期發送之限額問卷或參加簽到活動，可以獲得台南幣，1點折1元可在合作店家、線上購物消費折抵及獲得購物回饋。