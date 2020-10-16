泰國「廢妃」復寵後首亮相　與王后同台引熱議

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泰國「廢妃」復寵後首亮相　與王后同台引熱議

四方報/綜合報導

calendar_today2020-10-16 17:00:00

泰國貴妃詩妮娜
▲詩妮娜與泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）一同返回泰國出席活動，這是她復寵後首次公開亮相。（圖／美聯社）

堪稱最強貴妃的詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）在8月突然出獄，恢復寵妃地位，令外界震驚，也讓大家一窺泰國皇室宛如宮鬥劇般的情節在現實中上演。而在台灣10月10日國慶之時，詩妮娜也與泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）一同返回泰國出席宗教活動，這是她復寵後首次公開亮相。

著有「泰王的新衣」、長期關注泰國皇室動向的外國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）近日在推特上指出，稱詩妮娜隨泰王、王后素提達（Suthida）從德國返回泰國舉行供僧衣節儀式，這個儀式將在全國各地舉行，泰王也將走訪泰國各地，向富人吸納捐款。

泰國的行政命令中明訂此節日為世俗人向出家僧人供養的日子，上至泰皇本人、下至大小官員，都得把獻僧衣當做是行政工作的一部份。供僧衣節目前在南傳佛教國家如泰國、孟加拉、斯里蘭卡、緬甸等地仍有舉行，一般是在雨季結束後，連續進行一個月的儀式。

哇吉拉隆功於去年5月迎娶第4任妻子素提達（Suthida）為皇后後，於7月再立情婦詩妮娜為妃，卻在短短三個月後褫奪她的王室封號和軍銜，以對國王不忠、試圖阻擋皇后加冕、野心過大等理由將她貶為庶民，更讓她鋃鐺入獄，甚至一度傳出她去世的消息。

原以為詩妮娜再無一爭之力，沒想到在冷宮熬了近一年後，於今年8月突然飛到德國與泰王哇集拉隆功甜蜜度假，還被以最高規格接待。如今她不僅成功恢復所有頭銜、更與泰王一同出席公開活動履行王室職務，可謂相當風光。泰國皇室釋出的儀式活動照也滿滿都是皇后與貴妃笑臉相對、相敬如賓的畫面，似乎有意化解外界對於泰國王室宮鬥劇碼的揣測。

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