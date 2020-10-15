年銷168萬條！人氣生乳捲進駐石牌商圈　下一站拓點新莊

受到廣大甜點族群喜愛的台灣生乳捲品牌至今已20周年，今（15）日再拓新據點，插旗熱門養生住宅區「石牌商圈」。看準新門市位於捷運旁，傳統市場、夜市商圈等生活機能成熟，並有榮總醫院在旁，實為兼具休閒醫療的生活環境，業者也透露，下一個拓展的據點將會選在新莊，同樣看準生活機能的住商混合商機。

知名甜點店亞尼克表示，北投石牌店地處捷運站旁，鄰近榮總、振興兩大醫院，自強傳統市場、夜市等商圈優勢，且休閒綠地空間充足，是個兼有休閒及醫療功能的優質生活環境，為目前熱門的養生住宅區。以品牌一貫的紅白配色的設計風格延伸至石牌店，走出捷運站拐個彎，便能走進門店，帶款心儀口味的蛋糕回家品嚐。

▲本次開幕回饋粉絲祭出多項特別活動，在首3日前30名消費者可享100元優惠價購得原味生乳捲1條。（圖／記者黃仁杰攝,2020.10.15）

亞尼克行銷企劃部經理陳鈺雯說明，下個月（11月）將在新莊再開設第22家門市，預估2020年亞尼克的生乳捲年總銷量可達168萬條左右，而今年雖然碰到疫情，不過因為門店的經營形式都是讓消費者帶回家品嚐，所以業績未受影響，不過電商在今年上半年反而有所成長，預估今年的總銷售和去年相比依然有所成長。





而本次開幕回饋粉絲祭出多項特別活動，在首3日的15日至17日，每日前30名消費者可享100元優惠價購得原味生乳捲1條，而首月於新門市消費滿2千元，也免費送原味生乳捲1條。

另外，在甜點口味上也要隨季節變換添新意，秋冬嚴選巧克力、咖啡等較厚重濃郁系列，包含巧克力雪糕生乳捲，使用比利時54%巧克力，濃郁可可香苦中帶甜，與北海道奶霜融合，另人驚豔。栗香巧克力，嚴選甜點大師指名使用的法國安貝栗子泥，強調天然鮮甜無添加，運用蘭姆酒香凸顯栗子濃郁的甘甜風味，再融入特調奶霜，充滿法式甜點的細膩層次。