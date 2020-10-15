涉療效誇大不實廣告 最高可處500萬元罰鍰
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-15 20:10:00
市面上經常可見違規廣告產品型態及廣告內容，宣稱可「抵抗力改善」、「減肥瘦身」、「改善生理功能」等，嘉義縣衛生局表示，對涉及不實、誇張、易生誤解或醫療效能宣稱，已違反食品安全衛生管理法第28條規定，可處新台幣500萬元以下罰鍰處分，籲請民眾不可輕信。
衞生局指出，為維護消費權益及遏止違規食品廣告影響民眾健康安全，已加強監控電視、網路、廣播電台、平面媒體等播放食品違規廣告，今年1至9月經統計自行監控查處，及他縣市移入的違規食品廣告共計206件，其中以有線電視131件（63.6 %）最多，網路63件（30.5%）居次，再者為廣播電台8件（3.9％），平面媒體4件( 2％)。衞生局說，食品僅提供人體所需之營養素及熱量，並不具任何療效，常見違規食品廣告為宣稱產品具有「抵抗力改善」、「減肥瘦身」、「改善生理功能」等功能，已涉及不實、誇張、易生誤解或醫療效能宣稱，並違反食品安全衛生管理法第28條規定，可處新台幣4萬元以上400萬元以下或60萬元以上500萬元以下罰鍰處分。衛生局趙代理局長紋華強調，食品業者及網拍業者切勿以身試法，也提醒民眾凡是廣告內容太神奇、太吸引人的，都需要提高警覺，以免瘦了荷包也達不到預期效果，且堅持「五不原則」不信、不聽、不買、不吃、不推薦，如有身體不適的情形，應儘速尋求正規醫療管道就醫，以免延誤治療，危害身體健康，傷荷包又傷身。