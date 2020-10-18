29歲汶萊皇室王子爆紅！帥氣多金令女孩直呼想嫁

王子與公主的童話故事令許多女孩心生嚮往，皇室成員的動向也隨時引起外界關注。隨著越來越多高人氣王子紛紛結婚，女孩們開始把目光轉向另一位來自東南亞的小國——汶萊的王子馬丁（Abdul Mateen）。這位 90 後的王子擁有天菜級的俊俏外表、結實的身材、小麥色的肌膚，還精通許多才藝與運動項目。作為全世界最有錢的國家之一的皇室王子，他更擁有令人稱羨的雄厚家世背景，堪稱無人能及的黃金單身漢，令許多女孩眼睛為之一亮，在去年於全球掀起一陣「馬丁熱潮」。

馬丁是汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）的第四子，哈桑納爾育有5子7女，身家估計逾280億美元（約新台幣8,024億元），讓馬丁從小就過著與常人不同的奢華生活。不過，馬丁並非一無是處、耽溺享樂的富二代，他在 18 歲就前往英國桑德赫斯特軍校（Royal Military Academy Sandhurst）受訓，作為當時全校最年輕的學生，馬丁展現過人的毅力與耐力，挺過艱辛的魔鬼訓練並取得中尉頭銜。

畢業後，他在倫敦大學的國王學院深造，攻讀亞非研究學士；接著又取得國際外交碩士學位，是位富有學識涵養的高學歷皇室王子。



▲馬丁是汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）的第四子。（圖翻攝自Ig） 除了擁有高學歷外，馬丁王子也精通各類運動，包括浮潛、跳傘、高爾夫、滑雪、划船、拳擊、羽球、馬術等樣樣都難不倒他。其中，他最熱愛的運動是馬球。他曾在受訪時表示，馬球令他着迷的原因在於它的複雜性與對靈敏性的要求，要一邊冷靜地控制馬匹，同時爭取入球，這種挑戰是其他運動所沒有的特質。馬丁甚至在2017年的東南亞運動會（Southeast Asian Games）中代表汶萊參加，與妹妹公主一起出賽。





不僅如此，馬丁還在去年取得了英國皇家空軍（Royal Air Force, RAF）的直升機駕駛證照，目前正在積極訓練以便獲得黑鷹直升機的駕駛證照，才藝專長十分多元。





作為一名身兼顏值與家世、還擁有高學歷和運動細胞的黃金單身漢，馬丁在IG上吸引逾兩百萬粉絲追蹤，性格開朗的他經常放上生活照與打馬球的帥照與粉絲分享，並稱經營網路是希望透過自己的力量讓外界對汶萊有更多的認識。





而對於眾多女孩最想知道的問題——擇偶條件，他則表示自己喜歡簡單、真誠的人，足以凸顯馬丁作為皇親貴冑個性十分踏實。事實上，馬丁曾在受訪時說道，儘管生活富裕，還是要時刻保持謙虛，而他低調的作風以及「謝謝」不離口的好家教也驗證了這點，完美的條件讓許多女孩們直呼想嫁。