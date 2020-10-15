台北市政指標高民調卻低　柯文哲噤聲低調拚市政

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，自從兩個月前高雄市長補選，民眾黨遭逢大敗後，原本大砲性格轉趨低調。除了面對媒體評論時事議題的次數減少，降低失言的可能性外，也積極進行相關市政議題的經營，想要在台北市長最後任期，拿出一張漂亮的成績單，以積蓄政治能量，在2022年縣市首長及議員選戰中，培養一戰的實力。

根據幕僚人士指出，日前多項民調中，台北市政方面都排在全台第一，但針對市長柯文哲本人的滿意度卻敬陪末座，幕僚也分析，原因在於柯文哲對於時事議題的回應，比起市政議題更加引人注目。其中若是發生失言情況，或是針對執政當局的批評，雖然能夠引起討論聲量，但多數為負面聲量，甚至會引起民眾反感。

2020年選戰後，民眾黨積極想要開疆闢土，除了地方鄉鎮市長補選幾乎每役皆戰外，就連高雄市長補選也參戰，不過至今每戰皆輸，市長補選中，連當初民眾黨在高雄獲得的政黨票門檻都沒守住，更因為得票率僅「4%」，也因此遭到網友們調侃。眼見柯文哲聲望持續遭到消耗，幕僚也改變策略，過去只要遇到假日，就會以民眾黨主席身份下鄉活動，也改為待在台北進行市政行程，或直接在家中休息。

台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，因為日前的民調，導致市長常常被貼上「無心市政」、「想選總統」的標籤。「由於過去市長在接受媒體訪問時，很容易因為記者的提問，讓市長評論時事議題。」黃瀞瑩說，「而因為市長的回應，常常讓社會大眾關注的是市長的發言，而不是市長在市政上下了多少功夫。」黃瀞瑩也強調，市長至始自終都有專心於市政，也希望讓民眾能夠感受到八年執政的成果。