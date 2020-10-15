健保卡遭盜老梗　老婦險遭詐畢生積蓄

嘉義市新南派出所警員張嘉佑及曾維國日前執行值班勤務時，一名劉姓婦人與兒子持手機及存摺來派出所，神情慌張疑惑，二分局呼籲民眾，一定要善用165反詐騙諮詢專線。

經了解，劉婦退休後就在嘉義市老家居住養老，前晚20時許突接獲自稱署立新竹醫院來電告知其健保卡遭冒用，稍後自稱郵局客服人員表示其帳戶存款出現異常，且有個「林O威」男子持有其委託書、提款卡、身分證及印章要領取其帳戶存款已被阻止並報案，歹徒為取信劉婦，隨後將電話轉接至自稱桃園分局「劉O興」警官，告知劉婦涉嫌洗錢，由於對方言之鑿鑿使劉婦信以為真、心慌意亂。

歹徒進一步對劉婦製作電話錄音筆錄，詢問劉婦名下戶頭有多少存款都需要監管，且要求劉婦偵查不公開切勿對家人親友提起，並請劉婦靜候隔日來電指示，恰好劉婦兒子早上回家探望母親，發覺母親神情有異經詢問後驚覺事態嚴重，於是載母親來到新南派出所求助，張員曾員了解事發經過後，確認此為詐騙手法立即請劉婦不必理會對方來電，劉婦始放下心頭大石相信遇到詐騙集團，成功保住積蓄未遭騙走。

張員隨後協助引導劉婦及兒子加入165防詐騙宣導APP進一步認識最新反詐騙訊息並分享給親友防止被詐騙集團行騙得逞，劉婦痛批詐騙集團惡行並十分感謝警方適時解答疑惑。

嘉義市政府警察局第二分局表示:假檢警是詐騙集團慣用詐騙手法，歹徒最常假冒健保署或中華電信語音電話誘騙被害人遭鎖卡，歹徒再乘機利用被害人驚慌時謊稱其涉案須將財物交由法院監管，呼籲民眾接到可疑電話，一定要撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免上當。