兩廳院響應洗手日　從無香洗手液推動共融計畫

世界衛生組織將今（15）日訂定為「世界洗手日」（Global HandwashingDay），國家兩廳院也響應洗手運動，宣告與保養品牌合作，將全面使用98.6%天然來源成分的無香洗沐產品，讓每一位走進兩廳院的民眾都能有低刺激、無負擔、對環境友善的洗手體驗。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，兩廳院一直在打造藝術共融場館，即使是在場館內洗手，也視為共融體驗的一環。

兩廳院指出，這幾年共融服務從軟體資訊提升、人員服務與硬體設施的整合，循序漸進，目標是讓日常的每一個環節，都消除無形的障礙，讓每個人都擁有選擇權，不會因自身的條件而權益受限。共融的意義在於對所有人開放，重點在於每一個人，無年紀、性別、群體的區別，例如增設托育服務、性別友善廁所、節目也提供了輕鬆自在場。洗手理念的加入，讓表演藝術場館與環境都更加共融。





劉怡汝表示，從去年推廣輕鬆自在場的過程中，知道不少人會因為對特定的聲音、光線或味道敏感，而對人群卻步，也讓我們開始檢視，每年近70萬名觀眾走進兩廳院，和大家最近距離接觸的設施，包含洗手間在內，是否都能達到友善的標準。





透過與綠藤生機合作，兩廳院包含觀演或公共空間的洗手間，以及表演團隊盥洗室都全面使用綠藤所研發的無香洗沐產品，希望能為討厭化學香精的刺鼻，或為敏感、乾燥所苦的民眾提供無負擔的貼身體驗。

綠藤生機現任執行長鄭涵睿說明，品牌成立10年，一直堅信生活永遠有更好的選擇，從每日的生活、微小的地方出發，有機會讓生活與社會更加美好、也為世界更永續盡一份心力。