長榮航空防疫登機新規即起上路！將大幅提升登機流暢度
長榮航空防疫登機新規即起上路！將大幅提升登機流暢度
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-15 18:09:45
長榮航空今（15）日宣布，為因應新冠肺炎各國邊境逐漸有條件開放，即日起調整所有航班的登機順序，以增加旅客間的社交距離，減少相互接觸機會，而此項作業的調整，也將增加登機的流暢度，提升登機效率，未來在疫情過後，也將會持續沿用。
長榮航空表示，因應各國邊境逐漸有條件式的開放，全球經貿商旅人士搭機需求增加，即日起調整所有行般的登機順序，此次登機作業調整，雙走道機型將採由飛機兩側靠窗位旅客先行登機，結束後再安排中間座位區旅客登機；單走道機型則採對角方向區域的旅客同時登機，由第一區左邊搭配第二區右邊的旅客登機，結束後再安排反方向區域的旅客登機。此項作業有助於旅客維持社交距離，除了符合防疫的需求外，也可避免旅客因為放置行李而造成走道壅塞，大幅提升登機流暢度，皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙及行動不便之旅客和幼兒，仍會安排優先登機。
長榮航空指出，此次登機順序調整是參考其他航空公司現行的做法，並經過三個月的研究及多次實測後才執行，在實測過程中發現，一架滿載350人的波音777-300ER航班，採用調整後的登機方式後，登機時間將可從原本的25分鐘縮減為20分鐘，節省將近20%的時間，A321-200單走道機型至少節省3分鐘以上的登機時間，可有效提升航班準點率，因此未來在疫情過後，也將會持續沿用。
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