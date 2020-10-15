北港百年藝鎮巡迴展　高雄佛光山登場

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北港百年藝鎮巡迴展　高雄佛光山登場

記者洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-10-15 21:30:00

北港百年藝鎮巡迴展　高雄佛光山登場
▲北港百年藝鎮巡迴展10月16日至12月27日在高雄佛光山佛陀紀念館本館第三展覽廳展出。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.16）
「2020神工傳藝　北港百年藝鎮巡迴展」16日起在佛光山佛陀紀念館第三展覽廳展開，透過以「北港迎媽祖」遶境儀式為主題結合工藝、藝陣、傳統戲曲及北港織品時尚設計，打造出嶄新與眾不同，前所未有的另類全台媽祖巡迴遶境展覽。
今(15)啟動儀式由雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、文化部文資局長施國隆、佛光山佛陀紀念館長如常法師、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持，北港德義堂的百年藝陣龍鳳獅展開序幕。
▲百年藝陣龍鳳獅。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.16）
▲百年藝陣龍鳳獅。（圖／記者洪佳伶攝）
雲林縣長張麗善表示，北港以宗教信仰、傳統工藝及民俗文化聞名全台，雖然受疫情影響，今年度的北港朝天宮迎媽祖活動取消，但縣府特別安排全台獨有的巡迴策展方式，讓民眾不必到北港也可以與媽祖女神同在，「2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴展(高雄場)」，透過策展人陳俊良當代藝術視野與人間國寶洪平順共同發想轉繹北港傳統藝術及工藝，展場內主要呈現媽祖遶境儀式與廟宇工藝深層而豐富的文化內涵。

文化觀光處長陳璧君表示，「工藝也代表著一種生活」，透過展覽要讓北港珍貴的國定民俗及傳統工藝文化成為最鮮明的國際「名片」，本次巡迴展高雄場特別邀請知名美術設計教父陳俊良與人間國寶洪平順聯袂共同策劃，此次展覽展出傳統彩繪人間國寶洪平順、剪黏工藝保存者許哲彥、哨角製作技術保存者魏幼謙、錫工藝技術保存者蔡榮山、粧佛工藝技術保存者陳明洲、鑿花工藝技術保存者張旭輝、藝閣工藝技術保存者顏三泰、小木作技術保存者蘇純亮等17位工藝大師作品參與展出，這將是一場工藝及視覺多重盛大饗宴。

另外本次展場更結合「北港時尚設計競賽」，將北港傳統虎爺的圖騰、媽祖頭冠珠花等宗教文化內涵轉化為最為貼近生活的服飾、配件，形塑最時尚的媽祖設計，同時並結合以北港飛龍團大龍旗百年刺繡工藝的精神及元素，與台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心，集結19位師生團隊共同創作，運用最具雲林北港古老刺繡技藝，以「龍、鳳、獅」為主題創作三套刺繡時裝，轉化運用在當代時尚設計上，本次高雄展期從10月16日至12月27日在高雄佛光山佛陀紀念館本館第三展覽廳正式展出，除了介紹與回顧百年前的北港，更讓參觀民眾可以了解雲林「北港百年藝鎮」的文化特色及價值。

▲北港百年藝鎮巡迴展10月16日至12月27日在高雄佛光山佛陀紀念館本館第三展覽廳展出。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.16）
▲北港百年藝鎮巡迴展10月16日至12月27日在高雄佛光山佛陀紀念館本館第三展覽廳展出。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.16）
 
 
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