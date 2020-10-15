北港百年藝鎮巡迴展　高雄佛光山登場

雲林縣長張麗善表示，北港以宗教信仰、傳統工藝及民俗文化聞名全台，雖然受疫情影響，今年度的北港朝天宮迎媽祖活動取消，但縣府特別安排全台獨有的巡迴策展方式，讓民眾不必到北港也可以與媽祖女神同在，「2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴展(高雄場)」，透過策展人陳俊良當代藝術視野與人間國寶洪平順共同發想轉繹北港傳統藝術及工藝，展場內主要呈現媽祖遶境儀式與廟宇工藝深層而豐富的文化內涵。
文化觀光處長陳璧君表示，「工藝也代表著一種生活」，透過展覽要讓北港珍貴的國定民俗及傳統工藝文化成為最鮮明的國際「名片」，本次巡迴展高雄場特別邀請知名美術設計教父陳俊良與人間國寶洪平順聯袂共同策劃，此次展覽展出傳統彩繪人間國寶洪平順、剪黏工藝保存者許哲彥、哨角製作技術保存者魏幼謙、錫工藝技術保存者蔡榮山、粧佛工藝技術保存者陳明洲、鑿花工藝技術保存者張旭輝、藝閣工藝技術保存者顏三泰、小木作技術保存者蘇純亮等17位工藝大師作品參與展出，這將是一場工藝及視覺多重盛大饗宴。
另外本次展場更結合「北港時尚設計競賽」，將北港傳統虎爺的圖騰、媽祖頭冠珠花等宗教文化內涵轉化為最為貼近生活的服飾、配件，形塑最時尚的媽祖設計，同時並結合以北港飛龍團大龍旗百年刺繡工藝的精神及元素，與台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心，集結19位師生團隊共同創作，運用最具雲林北港古老刺繡技藝，以「龍、鳳、獅」為主題創作三套刺繡時裝，轉化運用在當代時尚設計上，本次高雄展期從10月16日至12月27日在高雄佛光山佛陀紀念館本館第三展覽廳正式展出，除了介紹與回顧百年前的北港，更讓參觀民眾可以了解雲林「北港百年藝鎮」的文化特色及價值。