小改款 Mercedes-Benz E-Class 全家族 269 萬起正式登場，AMG E 53 雙車型同步首演
小改款 Mercedes-Benz E-Class 全家族 269 萬起正式登場，AMG E 53 雙車型同步首演
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-10-15 18:25:01
台灣賓士今日推出 E-Class 全家族，從豪華轎車、旅行車到雙門轎跑，共 3 款車型共 10 種規格，E-Class 轎車建議售價 269 萬元起；旅行車及雙門轎跑建議售價皆 292 萬元起。
E-Class Sedan 中大型轎車E-Class 豪華中大型轎車改款後車頭融入新世代家族設計語彙；諸如多樣化水箱護罩設計，年輕高質感的前保桿造型；車尾亦改採雙件式尾燈。此外，E-Class Sedan 更提供三種外觀套件：
- AVANTGARDE 套件－俐落的全新外觀設計，車頭以火炬式日行燈結合多邊形鍍鉻雙柵式水箱護罩，並於內裡施加多道亮黑色直瀑柵欄，搭配前保桿下緣水平鍍鉻飾條，重新展現 Avantgarde 揉合前衛與經典的外觀氛圍。
- AMG Line 套件－以單柵式鑽石型水箱護罩搭配鍍鉻黑框設計，結合運動化前保桿造型，使車頭呈現「A-Shape」字樣，另標配 19 吋 AMG 十幅式輪圈與後保桿專屬下擾流及鍍鉻飾條。
- EXCLUSIVE 套件－擁有重新詮釋的三柵式鍍鉻細框水箱護罩，同時於保桿下緣嵌入大面積鍍鉻飾條。
E-Class 除了採用全新外型設計外，更將許多受市場歡迎的科技配置列為標配，包含 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助套件（23P），新增離車警示功能與主動轉向煞車輔助等多樣化主動安全功能；全新的智能停車輔助擺脫以往利用駐車雷達偵測停車區域的限制，新增攝像頭識別停車格標線功能，進一步強化智能停車的應用範圍；而全新的 360 度環景攝影，除了更為清晰的顯像畫質，更提供 360 度動態圍籬警示畫面；此外，結合智能與直覺的 MBUX 多媒體系統，亦可透過聲控或觸控等多種方式，輕鬆操作諸如車輛導航、空調、影音等多樣車輛功能。 E-Class 採用全新內裝飾板設計；並搭配與 S-Class 同級的無框後視鏡，使整體氛圍更顯簡約俐落；此外，無論 10.25 吋或 12.3 吋寬螢幕數位儀表，皆提供精緻細膩的視覺介面與靈敏易用的觸控功能，另搭配內裝焦點的全新電容式感應方向盤，外型以三幅式運動化設計搭配亮黑色飾片及觸控感應面板，並於方向盤握柄披覆電容毯以提供靈敏無形的智能駕駛手握偵測功能。
此外，Burmester® 環場音響系統亦從 E 200 Luxury 車型設為標準配置，包含 13 具高傳真喇叭含兩組前置重低音及 9 聲道 DSP擴大器；除此之外，還包含 Energizing 舒活套件，整合香氛、負離子空氣清淨及熱石按摩等感官調劑，以及 MBUX 智能控制的近距感應功能。
E-Class Estate 旅行車
E-Class Estate 旅行車獨具魅力的身影，以形隨機能打造的D柱曲線，兼容寬敞後廂空間與後驅轎式休旅特有的長車頭、長後懸視覺美感；640 升後廂搭配兩段式後座椅背調整更可額外創造 30 升後廂容積，亦可透過後座椅背傾倒享受 1,820 升極度寬敞的載物空間。從駕駛艙、座艙到行李廂，E-Class 旅行車的實用機能足以承載日常的小樂趣，也能容納周末旅行的裝備，同時，輔以標配的 KEYLESS-GO 免鑰匙車門解鎖搭配 HANDS-FREE 行李箱感應啟閉功能。您可選擇 E 200 Avantgarde 或是 E 300 運動版。
E-Class Coupé 雙門轎跑
E-Class Coupé 呈現動感成熟風範，KEYLESS-GO 免鑰匙車門解鎖，打開無窗框設計的車門，坐進駕駛座，創新的數位駕駛艙搭配全新電容式感應方向盤。同時，Mercedes-Benz 早於眾多車款搭載 48V 輕型複合動力，更於改款之際將其導入各式動力單元。
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+
Mercedes-AMG 全新 E 53 4MATIC+ 搭載直列六缸引擎，最大馬力來到 435 匹（+22匹 EQ Boost），Coupé 車型零百加速耗時 4.4 秒，轎車車型亦僅需 4.5 秒，此外，全車系搭載 AMG Performance 4MATIC＋ 主動式四輪驅動及 AMG RIDE CONTROL+ 氣壓懸吊含三段式可調組尼功能。
外觀施以 AMG 家族語彙之亮銀色鍍鉻直瀑水箱護罩，搭配前保桿兩側亮黑色翼片與下緣專屬霧銀色鍍鉻飾條，內裝配置 Nappa 真皮座椅及全新 AMG 高性能 Nappa 真皮平底跑車方向盤附跑車化大型換檔撥片。除此之外，全新 E 53 4MATIC+ 亦可選配 AMG Dynamic Plus 動態強化套件，包含 Race 賽道模式及純後驅的甩尾功能（DRIFT MODE），以及搶眼的紅色塗裝煞車卡鉗與 AMG 方向盤操控按鈕；另外，還提供多樣化的外觀套件包括：AMG 夜色套件、AMG 碳纖維外觀套件等。 【E-Class Sedan 豪華轎車簡易規格表】
【E-Class Estate 豪華旅行車簡易規格表】
車型
引擎
排氣量(c.c)
最大輸出
hp/Nm
變速箱
建議售價
(萬元起)
E 200 AVANTGARDE
L4 +EQ Boost
1,991
197 (+14) / 320
9G-TRONIC 九速手自排
269
E 200 LUXURY
L4 +EQ Boost
1,991
197 (+14) / 320
9G-TRONIC 九速手自排
286
E 300 運動版
L4 +EQ Boost
1,991
258 (+14) / 370
9G-TRONIC 九速手自排
332
E 300 EXCLUSIVE
L4 +EQ Boost
1,991
258 (+14) / 370
9G-TRONIC 九速手自排
342
Mercedes-AMG
E 53 4MATIC+
L6 +EQ Boost
2,999
435 (+22) / 520
AMG SPEEDSHIFT TCT
九速跑車變速箱
470
【E-Class Coupé 豪華雙門轎跑簡易規格表】
車型
引擎
排氣量(c.c)
最大輸出
hp/Nm
變速箱
建議售價
(萬元起)
E 200 Estate AVANTGARDE
L4 + EQ Boost
1,991
197 (+14) / 320
9G-TRONIC 九速手自排
292
E 300 Estate
運動版
L4 + EQ Boost
1,991
258 (+14) / 370
9G-TRONIC 九速手自排
354
車型
引擎
排氣量(c.c)
最大輸出
hp/Nm
變速箱
建議售價
(萬元起)
E 200 Coupé
L4 + EQ Boost
1,991
197 (+14) / 320
9G-TRONIC 九速手自排
292
E 300 Coupé
L4 + EQ Boost
1,991
258 (+14) / 370
9G-TRONIC 九速手自排
354
Mercedes-AMG
E 53 4MATIC+ Coupé
L6 + EQ Boost
2,999
435 (+22) / 520
AMG SPEEDSHIFT TCT
九速跑車變速箱
492