羽球／小戴放棄衛冕丹麥賽 奧原希望成女單最強輕鬆晉8
羽球／小戴放棄衛冕丹麥賽 奧原希望成女單最強輕鬆晉8
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-15 18:18:40
BWF疫情後復賽首戰、超級750丹麥公開賽今(15)日進入第3天賽程，我國世界球后戴資穎放棄衛冕，去年亞軍、今年女單第2種子日本奧原希望成世界排名最高的女單選手，16強以21:6、21:12輕鬆擊敗威爾士好手Jordan Hart晉級8強。
因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，世界巡迴賽自3月全英公開賽後開始停賽，BWF積極復賽，幾經波折，最終丹麥賽成復賽首戰，不過包含小戴、日本球王桃田賢斗等5單項上屆冠軍都考量疫情放棄衛冕。加上女單世界排名第2中國一姊陳雨菲、第3日本山口茜都婉拒參賽，世界第4奧原希望變成本屆女單最強種子，首輪以21:7、21:19拍落2屆歐錦賽亞軍、蘇格蘭女將Kirsty Gilmour，全場耗時39分鐘。今天次輪奧原希望狀態更好，加上兩人實力差距，此役僅用27分鐘就以直落二力克世界排名第75的Hart，輕鬆拿下8強門票。下役將對上22歲丹麥小將Julie Dawall Jakobsen。