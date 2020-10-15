影／2020二水國際跑水節　穿水水來二水跑水

2020二水國際跑水節將於10月31日至11月1日登場，今（15）日彰化縣長王惠美與二水鄉長蘇界欽，在林先生廟舉辦暖場會，找來網紅歌手邱振哲，知名YouTuber小貝，王惠美說，今年特別規劃「鐵支路、鐵馬、鐵腿輕旅行」元素，由CK－124蒸汽老火車頭為活動拉開序幕，有草地音樂會，要讓大家從早HIGH到晚。

▲知名YouTuber小貝邀請大家參加2020二水國際跑水節。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）

× ▲知名YouTuber小貝邀請大家參加2020二水國際跑水節。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）

王惠美表示，二水鄉幾乎全體動員參與2020二水國際跑水節，今年新增了許多活動，有CK－124蒸汽老火車頭重出江湖，透過全國大車拚辦桌冠軍的總鋪師沈佑澤，設計一套具有在地特色白玉苦瓜、二水好米等優質農產品的美食料理，在源泉國小設宴開席，每桌2500元已全部額滿，另外二水鄉公所也相當用心準備了50餘攤三輪車的市集，為本次活動增添另一個樂趣。

王惠美指出，跑水節至今已有300年歷史，主要象徵代表要「飲水思源」，感謝仙人通圳，灌溉飲水讓彰化物產豐饒，成為中部穀倉，而藉由舉辦傳統與現代的活動，交織出熱鬧不凡的慶典活動，讓跑水慶典文化，得以永續傳承。

蘇界欽說，今年是首次辦草地音樂會，還有融入在地傳統特色的DIY體驗「跑水夢想市集，今年更推出「消費券壹佰變貳佰」，民眾支付100元以換取200元消費券，可於主、副會場市集消費，刺激市場活絡，帶動旅遊經濟。

活動重頭戲在水心之初大草原舉辦「萬聖派對」、「草地音樂會」及「向志工致敬歌唱晚會」，從10月31日下午2時30分一路HIGH到晚上9時，特別邀請當紅網紅邱振哲、網路點閱率破億歌手白安、超級實力派孫盛希及晚會歌手友衛冕20關百萬歌后曹雅雯、選秀節目冠軍得主張芸京及星光幫歌手盧學叡等輪番上陣，要讓二水鄉變成不夜城。

▲10月31日將在八堡圳渠跑水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）

× ▲10月31日將在八堡圳渠跑水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）

文化局長張雀芬指出，今年活動以「跑回蒸氣時代，追憶二水傳奇」為主軸，二水鄉是集集支線的起點，有一條全台唯一與火車競速的鐵馬自行車道，透過自行車道串聯跑水節活動推出「三鐵跑水小旅行」；另外特地控制八堡圳水量，讓民眾可以下到水圳，跑引水、納福財，機會難得。