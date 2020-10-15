揮別老舊！40年歷史宜蘭運動公園田徑場要整建了
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-15 18:28:28
宜蘭運動公園田徑場啟用迄今已將近40年，部分空間設備老舊，周圍牆壁也有壁癌。宜蘭縣政府去(108)年爭取教育部體育署補助進行整建，這項工程今(15)日上午由縣長林姿妙主持開工典禮，工期1年3個月，預計110年12月底完工。
宜蘭縣政府去(108)年爭取教育部體育署核定總計畫經費2億元，補助經費1億6,000萬元，整建宜蘭運動公園，整建項目，包括田徑跑道整修、新建標準競賽足球與槌球複合式球場、賽會空間調整、改善機電設備、新增夜間照明設備、增設多功能運動草皮3處以及新建停車場等工程，並且更規劃球員休息室、裁判休息室、訓練室等多功能空間。由於宜蘭運動公園田徑場啟用迄今已將近40年，宜蘭縣立體育場表示，老舊空間設備藉由改善宜蘭運動公園的計畫，可以解決以往漏水及壁癌等問題，而配合前瞻基礎建設計畫，新增運動場夜間照明設備、停車場空間，兼顧增設無障礙與婦幼等友善設施，並增設多功能運動草皮供5人制足球、槌球、飛盤等多種運動項目使用。縣府教育處表示，宜蘭縣足球運動三級發展完整，藉由宜蘭運動公園修建後，將打造完善足球運動場館，開拓足球運動休閒產業市場，目前縣內重點發展學校有宜蘭市南屏國小、凱旋國小、復興國中、宜蘭高中、員山鄉七賢國小、冬山鄉順安國中以及南澳鄉澳花國小等7所，藉著整建宜蘭運動公園，未來可培育更多縣內優秀的運動人才。