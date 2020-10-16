影／原來一家人！原住民與境外生聯展　明道圖書館登場

展現多元文化融合，明道大學10月15日至10月29日於該校承正圖書館辦理「原來一家人 國際與原民學生聯展」，移民署彰化服務站主任林弘志帶領署內多位同仁前來參加，明道大學校長郭秋勳特別感謝移民署彰化站提供許多便利且有效率的行政服務措施，協助境外學生能在台安心就學。

▲原住民同學展示不同族別的服飾文物。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲原住民同學展示不同族別的服飾文物。（圖／記者陳雅芳攝）

國際與原民學生聯展以飲食、服飾、手作，及非洲編髮、越南美甲、民族服裝穿著體驗等系列活動，希望除了教室裡的國際化，也透過多元體驗活動，認識不同的文化與多元價值，也經由不同文化情境學習，達到跨文化、跨族群互動學習經驗找到彼此共存共通的生活體驗與感動。

▲同學們在落羽松林展示各國服裝。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲同學們在落羽松林展示各國服裝。（圖／記者陳雅芳攝）

展覽開幕式由明道大學各原住民族學生與日韓泰越及墨西哥等國國際學生，共同表演歡快熱情的原住民豐年祭舞蹈，展覽內容有國際學生及原住民學生的生活學習及文化體驗，國際學生製作天燈、鯉魚旗；參與祭孔、媽祖繞境活動的紀錄；也有原住民同學帶領國際生手作圖騰織帶、琉璃珠；探訪部落參與淨灘、彩繪的點滴。

本次展覽主要是國際生與原民生在課堂之外的各種體驗學習，由日本、韓國、泰國、印尼、馬來西亞、墨西哥、史瓦帝尼、奈及利亞的國際生，加上阿美、魯凱、泰雅及賽德克等原住民族同學，共同組成團隊，規劃出許多別具特色的互動體驗，如印尼糕點、蝦餅、越南炸春捲等異國料理及原住民部落美食。

在非洲同學的指導下完成美麗而髮辮，越南同學在現場展示文明全球的越式美甲技術，也可以穿著各國或原住民服裝在圖書館旁的落羽松下拍張網美照，或者手作緞帶克圖帕(馬來粽)、泰國金魚、天燈等。

▲瓦帝尼範傳統服裝emahiya穿法，披肩男女有別(男左女右)。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲瓦帝尼範傳統服裝emahiya穿法，披肩男女有別(男左女右)。（圖／記者陳雅芳攝）

策展人明道大學國際學院組長詹宗家表示，台灣是多元包容的寶島，充滿生命力，期待透過這項展覽，體驗異國文化魅力，找到彼此共存共通的生活體驗與感動，讓校園成為一個包容多元族群文化、和諧共榮的築夢之地。