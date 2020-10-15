中天一旦關台 連勝文：就是民進黨再度失去政權的第一天
中天一旦關台 連勝文：就是民進黨再度失去政權的第一天
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-15 18:49:11
中天電視是否遭NCC撤照引發外界關注，台北市議員羅智強13日在臉書稱，有深喉嚨向他爆料「中天關定了」，引發軒然大波，中天電視隨後做出回應表示，「不容政治黑手關掉中天，台灣不能只有一種聲音」！對此，連勝文稍早在臉書再表態稱，只要民進黨基於政治理由將中天新聞關台的那一天，就是民進黨再度失去政權倒數開始的第一天！
連勝文在臉書寫下，我很少看電視，更少看政論節目，況且中天報導的新聞內容，也不是每一則我都認同！但重點是不管你喜不喜歡一個媒體，都不能因為執政者個人好惡，或者政黨的利益而決定剷除這個媒體！國民黨執政時，所有的綠媒包括三民自及年代新聞台、蘋果等媒體，批評國民黨的火力遠勝過中天批評民進黨，但是這些新聞台或報紙，有哪個因此被國民黨關掉？民進黨特定人士關台的作法，或可更加鞏固他們在深綠選民中英雄形象，但絕對會因此失去更多中間選民！也讓台灣人更看清楚民進黨為了保有權力，及因權力而來的龐大利益，種種不擇手段的醜惡嘴臉！
民進黨因為政治理由而把批判他們的中天新聞關掉，這種控制輿論、脅迫媒體的做法，與他們所批判的中共，有什麼差別？只是手段比較細膩嗎？但這種控制輿論的作法，只是給共產黨更多嘲笑台灣民主的題材，讓大陸人認為所謂台灣民主，在民進黨執政時，根本就是一種「順我者昌、逆我者亡」的山大王統治模式！或許民進黨與共產黨可以在控制媒體，箝制言論方面，找到彼此的共同點，甚至互相切磋，變成民共兩黨「求同存異」的基礎！或許大家終於發現，民進黨與共產黨的距離，其實沒有大家想像的這麼遠！
連勝文還酸，歌頌從寛批判從嚴，媒體應是民進黨的急先鋒需緊密團結於蔡核心旁，只准監督在野黨。新聞來源為Newtalk 新頭殼