籃球／耗資1500萬！攻城獅引進NBA等級設施　球迷也享受

新職籃聯盟新軍P.League+新竹攻城獅耗資1500萬新台幣整修新竹縣立體育館，當作進軍職籃的主場，引進NBA等級地板、翻新球員休息室，觀眾席也做了改善，引進NBA座位要給球迷最佳觀賽感受。 攻城獅將於本周六、日在新竹主場自辦熱身賽，這將是P.League+成立以來4隊首度同時出賽亮相，今天先向媒體展現整修後的場館新面貌，可容納8000人。▲新職籃聯盟新軍P.League+新竹攻城獅耗資1500萬新台幣整修新竹縣立體育館，引進NBA等級地板。（圖／取自Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅粉絲專頁）▲新職籃聯盟新軍P.League+新竹攻城獅耗資1500萬新台幣整修新竹縣立體育館，引進NBA等級座位席，一個座椅要價5000元。（圖／取自Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅粉絲專頁）球場地板引進NBA等級地板，考量球員比賽安全，地板呈現字樣和LOGO將採油漆方式，避免打滑，場邊球迷席也引進價值5000元的NBA座椅約200個，音效、燈光也準備好了，要給球迷最佳觀賽感受。而主、客場隊伍休息室同樣翻新，每名球員皆擁有寬度100公分加大的置物櫃，還有水療區、治療室、教練辦公室，以及為洋將設計的加大馬桶，而主場休息室另設有沙發休憩區，希望打造成為真正的「獅子窩」。▲新職籃聯盟新軍P.League+新竹攻城獅耗資1500萬新台幣整修新竹縣立體育館，引進NBA等級設施，球員休息室也大翻新。（圖／取自Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅粉絲專頁）▲新職籃聯盟新軍P.League+新竹攻城獅耗資1500萬新台幣整修新竹縣立體育館，引進NBA等級設施，球員休息室也大翻新。（圖／取自Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅粉絲專頁）▲新職籃聯盟新軍P.League+新竹攻城獅耗資1500萬新台幣整修新竹縣立體育館，引進NBA等級設施，球員休息室也大翻新。（圖／取自Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅粉絲專頁）