宜蘭大學「願景計畫」　特殊選才律定優選條件

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

宜蘭大學「願景計畫」　特殊選才律定優選條件

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-10-15 19:54:50

宜蘭大學特殊選才在地生、經濟不利學生、農家子弟等都將是優選對象
▲宜蘭大學特殊選才在地生、經濟不利學生、農家子弟等都將是優選對象。（圖／記者李清貴攝,資料照)
國立宜蘭大學配合教育部「願景計畫」110學年度學士班特殊選才招生管道擴增招生名額，總名額由109學年度的35名增加為66名，總招生名額大幅擴增47%。而宜蘭在地生、經濟不利學生、農家子弟等都將是優選對象。
教育部日前宣布啟動為期5年的高中職升學新制「願景計畫」，在高教資源相對稀少的區域，由國立大學以外加名額方式，招收在地或經濟不利的高中職學生，協助學生就近升讀優質國立大學，宜蘭大學配合教育部這項計畫，110學年度學士班特殊選才招生管道擴增招生名額，總名額由109學年度的35名增加為66名，總招生名額大幅擴增47%。
宜蘭大學表示，110學年度學士班特殊選才招生共有幾個亮點，包括擴大招收宜蘭在地生，配合「願景計畫」，所有學系皆以外加名額招收願景生；由於願景計畫鼓勵考生在地就學，因此，特殊選才招生針對在地學生提出，學生只要設籍於宜蘭縣滿三年，且全程就讀宜蘭縣所在地之高中職，即可以願景生資格報考。

除擴大招收在地生之外，依「願景計畫」政策精神，於特殊選才願景生外加名額中擴大招收經濟不利學生，因此將低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭子女及孫子女列入願景生之資格，考生只要符合上述資格，即有機會以願景生外加名額錄取。

宜大指出，除了願景生外加名額外，最引人注目的莫過於優先錄取農家子弟，宜蘭大學為國內農業領域最優秀的大學之一，校內師生與農業界互動極為頻繁，深知農家子弟升學意向與需求，這次特殊選才招生共有應用經濟與管理學系、食品科學系及園藝學系優先錄取農家子弟。

除此之外，為促進社會流動增加社會多元性，宜蘭大學特殊選才共有10個學系優先錄取新住民及其子女以及實驗教育學生，使國家培育人才之來源更廣泛多元。
宜蘭大學特殊選才之招生簡章現已公告於該校「招生資訊網」，招生報名期間為109年10月28日至11月16日止；此外，宜大為使考生、家長及高中職師長更瞭解該校110學年度學士班特殊選才招生之相關資訊，預計於109年11月7日14：00至16：30辦理招生說明會，讓外界對宜蘭大學特殊選才能有更深入的認識。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

繼續作答
您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀