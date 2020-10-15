影／王惠美拜訪百歲人瑞　贈送重陽禮金及禮品

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影／王惠美拜訪百歲人瑞　贈送重陽禮金及禮品

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-15 21:12:16

拜訪百歲人瑞
▲重陽節前夕，彰化縣長王惠美和溪州鄉長江淑芬拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花伉儷，祝福他健康快樂，重陽節快樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）
彰化縣目前有209位百歲人瑞，比去年增加62人，可以說是長壽縣，縣長王惠美今（15）日和溪州鄉長江淑芬拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花，贈送人瑞重陽禮金1萬元、金鎖片2錢、敬老狀及禮品，祝福他健康快樂，重陽節快樂。
▲縣長王惠美拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花，為他們配掛金鎖片。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）
▲縣長王惠美拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花，為他們配掛金鎖片。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）
王惠美在江淑芬等人的陪同下，到溪州拜訪鄭明白及鄭莊金花伉儷，鄭阿公從小受日本教育，認真打拼養育6名子女，夫妻攜手走過一個世紀，鄭阿公在高齡98歲的時候，還曾經騎機車到北斗在女兒返家，身體相當硬朗健康；王惠美說，今除了提前祝福他們重陽節快樂之外，更重要的是要討教幾個健康長壽的秘訣，未來要放在社區的關懷據點，讓長輩歡喜過日子，讓彰化成為幸福的長壽縣。
鄭明白與鄭莊金花這對百歲人瑞夫婦，務農拉拔6名子女，並砌建磚造三合院；日治時期出生的鄭明白，從十多歲開始賺錢，國校畢業馬上學種田、四處謀生，年輕時就習慣粗茶淡飯，一餐都吃4、5碗飯，在沒摔倒前也僅晚上小酌自泡藥酒外，沒不良嗜好。

▲溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花子女個個有成，家庭美滿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）
▲溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花子女個個有成，家庭美滿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）
次子鄭文賜表示，母親每次逢年過節都會親手製作肉粽、鹼粽、粿粽、菜頭粿及豆仔粿等傳統年糕，有著過人的好手藝，子女最難忘的是母親做的古早味肉燥，到現在還是念念不忘母親的味道。

鄭文賜說，他的父親鄭明白好善樂施，喜歡和左鄰右舍分享自己種的蔬菜等，敦親睦鄰，不與人計較，一直到90多歲都還能下田耕作，身體相當硬朗，他的父母親長期吃自己種無毒的蔬菜，是長壽的最大秘訣。

王惠美說，鄭明白和鄭莊金花的婚姻幸福，子女個個有成，家庭美滿，鄭明白高齡98歲還可以騎機車到北斗載女兒回家，可謂是老當益壯，現在鄭明白、鄭莊金花夫婦和長子同住照顧，其餘子女假日或休假時回家陪伴父母。王惠美表示，看到如此長久的愛情與感情，值得年輕人好好學習。
 
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