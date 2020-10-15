影／王惠美拜訪百歲人瑞　贈送重陽禮金及禮品

彰化縣目前有209位百歲人瑞，比去年增加62人，可以說是長壽縣，縣長王惠美今（15）日和溪州鄉長江淑芬拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花，贈送人瑞重陽禮金1萬元、金鎖片2錢、敬老狀及禮品，祝福他健康快樂，重陽節快樂。

▲縣長王惠美拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花，為他們配掛金鎖片。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）

× ▲縣長王惠美拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花，為他們配掛金鎖片。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）

王惠美在江淑芬等人的陪同下，到溪州拜訪鄭明白及鄭莊金花伉儷，鄭阿公從小受日本教育，認真打拼養育6名子女，夫妻攜手走過一個世紀，鄭阿公在高齡98歲的時候，還曾經騎機車到北斗在女兒返家，身體相當硬朗健康；王惠美說，今除了提前祝福他們重陽節快樂之外，更重要的是要討教幾個健康長壽的秘訣，未來要放在社區的關懷據點，讓長輩歡喜過日子，讓彰化成為幸福的長壽縣。

鄭明白與鄭莊金花這對百歲人瑞夫婦，務農拉拔6名子女，並砌建磚造三合院；日治時期出生的鄭明白，從十多歲開始賺錢，國校畢業馬上學種田、四處謀生，年輕時就習慣粗茶淡飯，一餐都吃4、5碗飯，在沒摔倒前也僅晚上小酌自泡藥酒外，沒不良嗜好。

▲溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花子女個個有成，家庭美滿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）

× ▲溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花子女個個有成，家庭美滿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.15）

次子鄭文賜表示，母親每次逢年過節都會親手製作肉粽、鹼粽、粿粽、菜頭粿及豆仔粿等傳統年糕，有著過人的好手藝，子女最難忘的是母親做的古早味肉燥，到現在還是念念不忘母親的味道。

鄭文賜說，他的父親鄭明白好善樂施，喜歡和左鄰右舍分享自己種的蔬菜等，敦親睦鄰，不與人計較，一直到90多歲都還能下田耕作，身體相當硬朗，他的父母親長期吃自己種無毒的蔬菜，是長壽的最大秘訣。

王惠美說，鄭明白和鄭莊金花的婚姻幸福，子女個個有成，家庭美滿，鄭明白高齡98歲還可以騎機車到北斗載女兒回家，可謂是老當益壯，現在鄭明白、鄭莊金花夫婦和長子同住照顧，其餘子女假日或休假時回家陪伴父母。王惠美表示，看到如此長久的愛情與感情，值得年輕人好好學習。