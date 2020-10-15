衛福部肝炎篩檢服務 45至79歲終身一次免費
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-10-15 19:55:28
衛生福利部國民健康署自109年9月28日起，擴大B、C型肝炎篩檢服務，凡年齡為45至79歲皆可享有政府提供終身一次免費篩檢。
B、C型肝炎是我國肝癌發生的高危險因子，其中B型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，其次為C型肝炎，兩者都是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，而慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約13,000人死亡，肝癌更是高居癌症死因第二位。金門縣衛生局指出，國民健康署為推動消除肝炎政策，檢查結果為B型肝炎者，可依醫師建議，接受健保給付必要的病毒性肝炎檢驗、追蹤及治療；檢查結果為C型肝炎者，由健保給付C肝口服用藥，接受療程治療，治癒率可達97%。衛生局表示，因大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，民眾發現時通常為時已晚，導致治療效果不佳。衛生福利部國民健康署特別放寬B、C型肝炎免費篩檢服務範圍，凡年齡為45至79歲之鄉親，皆可前往5鄉鎮衛生所、金門醫院金湖院區與烈嶼院區，以及李月娥家醫科婦產科、王文君小兒科家庭醫學科、蔡建鑫小兒科家醫科、新超群、傅仰賢、長庚林小兒科、大眾、金城、安仁家醫科內科、台大中心、康健、健康、吾家、康橋、三大、陳水湖、合康家庭、安康等診所，接受免費篩檢。