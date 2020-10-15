立榮飛東沙包機被要求返航 民航局：香港區管稱空域危險
立榮飛東沙包機被要求返航 民航局：香港區管稱空域危險
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-15 19:26:22｜update2020-10-15 19:27:01
一架由高雄小港機場飛往東沙的立榮航空B7-9051次軍包任務機，今（15）日遭香港區管中心拒絕進入飛航情報區，隨即返航。對此，交通部民航局回應指稱，立榮航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動無法進入，機師基於安全考量決定返航。
民航局指出，由於香港飛航情報區事先並未發布飛航公告，我方民航局已提醒對方未來應依國際民航組織（ICAO）建議，提前發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。而此次作業經民航局協調，立榮航空公司將視情況許可，繼續執行包機任務。根據高雄航空站消息表示，立榮航空軍包機每週四上午9點都從高雄起飛至東沙，飛航時間約80分鐘，下午1點半在從東沙返台。今日在遭香港區管中心拒絕飛入後，約在9點44分調頭返航、10點22分落地小剛機場，機上則載有國防部及海巡署人員約55人。至於何時解除危險活動？在交通部飛航服務總台區管中心追問下，對方目前仍未回應。