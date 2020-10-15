新冠病毒研究卡關獲媽祖指示　長庚主任攜論文感謝

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新冠病毒研究卡關獲媽祖指示　長庚主任攜論文感謝

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-10-15 21:04:17

嘉義長庚醫院中醫科吳清源主任感謝配天宮媽祖。(圖／配天宮提供）
▲嘉義長庚醫院中醫科吳清源主任感謝配天宮媽祖。(圖／配天宮提供）
嘉義長庚醫院研究新冠肺炎病毒團隊，初步發現本土「茶葉」可抑制病毒增生，負責研究的中醫科主任吳清源帶著團隊卻卡關很久，就到朴子配天宮求媽祖指引方向，因而突破瓶頸，並獲得國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌」刊登，供全世界科學家參考；吳清源主任拿裝框影印研究論文報告到配天宮感謝媽祖。
吳清源主任帶領的研究團隊，無法取得新冠病毒研究預防感染，未能突破而卡關很久；所以到配天宮向媽祖祈求，妻子也就針對論文研究藥物，擲筊杯請示媽祖，獲媽祖聖杯指引研究方向，最後終於突破而順利完成研究實驗並發表論文，且獲刊登在國際SCI醫學期刊的論文，受國際的醫療界及科學家研究參考。
▲吳清源主任(右)將研究論文影印裝框獻給媽祖，由董事長蔡承宗代表接受。(圖／配天宮提供）
▲吳清源主任(右)將研究論文影印裝框獻給媽祖，由董事長蔡承宗代表接受。(圖／配天宮提供）
吳清源表示，因為我們實驗室無法直接做病毒研究，同時一直無法找出最佳的藥物組合，所以實驗一開始很不順利，一直卡關，我們家是媽祖的信徒，便向配天宮媽祖祈願，而我太太獲得配天宮媽祖指示，使用這個藥物組合並修正研究方向，然後便很順利完成所有實驗，並順利獲得SCI科學雜誌刊登，所以論文發表後，便向配天宮媽祖報告並表達感恩之意。

10日刊登國際SCI醫學期刊「biomedicine &pharmacotherapy生物醫學及藥物治療雜誌」的研究成果論文中，同時也將向配天宮媽祖擲筊請示的過程完整錄記。吳清源主任特別將研究論文影印裝框獻給媽祖，15日到配天宮向媽祖答謝時致贈配天宮，由董事長蔡承宗代表接受。

吳清源說，抑制宿主某些蛋白的表達 ，進而希望減低新冠病毒的感染研究，目前已完成動物實驗，希望將來能通過人體實驗委員會同意，繼續完成人體實驗，來幫助降低新冠肺炎感染率。

▲吳清源主任將研究論文影印裱褙裝框。(圖／配天宮提供）
▲吳清源主任將研究論文影印裱褙裝框。(圖／配天宮提供）
 
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