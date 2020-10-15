布拉格帥哥市長發文感謝台北送口罩！大方秀國旗被讚爆

自稱「台灣迷」的捷克首都布拉格市長賀瑞普，不僅與台北市簽署締交姊妹市，今年8月更再度來台訪問，與台灣的交流十分密切。而賀瑞普今（15）日在臉書發文，感謝台北市致贈的10萬個醫療口罩送到了，照片中更大方秀出捷克與中華民國的國旗，被網友讚爆。 賀瑞普在個人臉書分享了一張正在搬卸封箱口罩的照片，照片左上角P上了捷克與中華民國的國旗，右下角則大大寫著「Thank You」。賀瑞普在文中表示，「再次感謝台灣的幫助與合作，在這次的台灣外交之旅中，我們收到了一份禮物－十萬個口罩，感謝台北市長柯文哲」。▲布拉格市長賀瑞普發文感謝台北市贈送口罩。（圖／翻攝自布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）臉書）賀瑞普表示，「這批口罩已過了海關，我們會將它們送給社會志工與他們服務的對象。我非常希望，在這場疫情危機中，我們不要忘了是誰願意對你伸出援手，也希望我們都能幫助其他人。深化布拉格與台北市之間的往來，是正確的一步」。文章發佈3個小時便獲得超過8700位網友按讚，更有許多台灣人去底下留言，替布拉格市民加油打氣，祝福捷克與台灣都能繼續加油，一同渡過疫情考驗。（編輯：倪浩軒）▲布拉格市長賀瑞普發文感謝台北市贈送口罩。（圖／翻攝自布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）臉書）