罕見台式蛋餅引老外暴動！連台人都驚呼：我怎麼沒吃過？
罕見台式蛋餅引老外暴動！連台人都驚呼：我怎麼沒吃過？
The China Post/綜合報導
calendar_today2020-10-17 18:30:00
The China Post報導，蛋餅是許多台灣人心目中最愛的早餐選項。近日，一則台式蛋餅製作影片在美國論壇Reddit爆紅，引發外國網友熱議直呼：「看起來好好吃！」
Reddit網友u/aloofloofah貼文標題名為「製作台灣雞肉蛋餅」，內文附上一則影片，影片中，廚師先是用特製瓶罐將粉漿一排排鋪在煎鍋上，畫成格紋狀，之後再把一顆顆蛋打上，撒上九層塔。等到粉漿凝固後，老闆將整一片片蛋餅鏟起，最後放上雞肉包起來，美味的古早味粉漿蛋餅就完成了！
療癒蛋餅製作影片引起外國網友熱烈回應，許多人表示看起來很美味，肚子都餓了。
也有網友留言寫道：「拜託送來美國德州吧」、「那些乳白色線條是什麼？膠水嗎?」、「去年有去台灣居然錯過了，看來必須再回去一趟了。」
另一方面也有台灣網友表示，自己身為台灣人居然不知道這家蛋餅覺得難過。
這間「在心蛋餅鋪」就位在三峽台北大學附近，店家主打使用由麵粉與水製成的古早味粉漿餅皮。蛋餅可選擇包菜或是包飯，每份售價新台幣35至60元。