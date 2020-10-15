四大電信iPhone 12資費出爐！「月繳1399」0元帶新機回家

根據中華電官網訊息，若精采5G購機方案綁約48個月，月繳1399元可享吃到飽，iPhone 12 64GB、128GB、256GB新機價分別為2300、3900、7400元；iPhone 12 Pro 128GB、256GB、512GB新機價為9300、1萬2800、1萬9800元。另外，若綁約30個月，月繳2699元，可享iPhone 12 64GB、128GB零元起；至於iPhone 12 Pro，綁約36個月月繳2699元可享0元。
此外，中華電也推出「舊i換新機最高省$25,500」優惠。中華電指出，該活動自開賣日起，以iPhone 11 Pro Max 512GB為例，10月份舊機回收價約2萬2500，並持iPhone 6或更新款機型至中華電信iPhone門市申辦精采5G方案月繳1399以上購機，加碼折3000元，總計可折2萬5500元。
台灣大哥大
台灣大指出，為體貼用戶，省掉預約流程，直接與蘋果同步，直接於16日晚上8時起開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro，用戶申辦5G的1399元資費，綁約48個月，便能0元入手iPhone 12 128G，再享上網、網內互打吃到飽；申辦1599元資費，綁約48個月，就可以0元把iPhone 12 Pro 128G帶回家，VIP用戶續約最高享折價5000元。
台灣大表示，網路與實體門市預購用戶僅需先繳3000元，即可登記限量預購，於11月30日前申辦5G指定專案，再送最高momo幣3000元，以及影音好禮myVideo + MyMusic 6個月免費和iCloud 50 GB。
針對現有iPhone機型，台灣大哥大也推出折扣優惠，申辦指定資費，iPhone SE128G、256G最高降1000元；iPhone 11 128G、256G最高降幅5400元；iPhone 11 Pro、Pro Max全系列則降5000元。
遠傳電信
遠傳今也公布，消費者搭配「遠傳心5G方案」月付1399起，就能將iPhone 12 128G，直接0元帶回家；iPhone 12 Pro 128G，也只要6300元！除了享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠，網外跟市話都再免費送110分鐘。
遠傳指出，若是老客戶續約iPhone 12，免付萬元預繳費，最高再折5000元；搭配遠傳friDay聯名卡結帳再享2％的購機加碼回饋，申請聯名卡代繳帳單每月再享3％回饋，除11月30日前申辦並首刷再享行動裝置險2個月月租費折抵外，年底前以聯名卡購買iPhone 12、iPhone 12 Pro可享24期分期零利率。
遠傳表示，購機搭配「遠傳心5G方案」1399元以上資費，獨家贈送遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角」與「4K影劇」三大5G數位娛樂服務；此外，凡是未訂購過iCloud儲存空間的用戶，申辦iPhone 12新機即贈送3個月免費使用50GB iCloud空間；購機申辦行動裝置險，登錄就送App Store百元購物金。
台灣之星
台灣之星今日也正式公布，為回應果粉期待，挑戰資費與手機專案價雙雙市場最低價，其中月租599元起，即可入手最新蘋果旗艦iPhone 12系列手機，同時享5G不限速每月30GB，到量仍享上網輕速吃到飽，網內語音免費，網外與市話各送60分鐘；月租799起享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，5G用再多，每月最高只要加200元；搭配月租1599元綁約36個月，iPhone 12 64G只要6900，再享終身5G上網吃到飽，同時享電信業獨家「手機買貴退差價」保證，購機不用怕買貴。
台灣之星也指出，預購期間，攜碼申辦用戶手機專案價最高折6000元；學生申辦者，加碼送線上購物商城優惠券500元；老客戶續約者，手機專案價最高再折6000元；帶舊機申辦，無論機款或狀況皆可進行鑑賞與折抵，除市場上一般舊機折抵價格，台灣之星「地表最強換購計劃」加碼再折最高3000元，最高現折2萬5500元，即iPhone 11、XS系列用戶，申辦月租1199元以上資費方案，搭配舊機換新機優惠，直接0元換iPhone 12給你。
此外，台灣之星表示，為照顧老客戶，T-Club紫金鑽星VIP可獨享專屬「星等折扣」，手機最高折6000元，於實體門市可與前述「年資折扣」擇優使用；至網路門市續約，特別開放「年資折扣」與「星等折扣」同時使用，即享最高現折1萬2000元；另外，續約月租999以上資費方案，再享三大尊榮禮遇，包含2020年話題新色搶先入手、AirPods Pro半價搶購資格以及實體門市現場加購手機保險等，申辦成功可享購物金最高2400元。
亞太電信