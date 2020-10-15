四大電信iPhone 12資費出爐！「月繳1399」0元帶新機回家

中華電信今（15）日宣布，月繳1399元綁約48個月後，可享5G網路吃到飽，且iPhone 12 64GB、iPhone 12 Pro 128GB最低僅要2300、9300元即能入手。

遠傳今也公布，消費者搭配月付1399元起，就能將iPhone 12 128G直接0元帶回家。

中華電信今（15）日宣布，iPhone 12系列新機購優惠資費，月繳1399元綁約48個月後，可享5G網路吃到飽，且iPhone 12 64GB、iPhone 12 Pro 128GB最低僅要2300、9300元即能入手。

根據中華電官網訊息，若精采5G購機方案綁約48個月，月繳1399元可享吃到飽，iPhone 12 64GB、128GB、256GB新機價分別為2300、3900、7400元；iPhone 12 Pro 128GB、256GB、512GB新機價為9300、1萬2800、1萬9800元。另外，若綁約30個月，月繳2699元，可享iPhone 12 64GB、128GB零元起；至於iPhone 12 Pro，綁約36個月月繳2699元可享0元。



