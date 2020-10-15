台人赴陸下落不明？陸委會：48人失聯、行蹤仍無法確認
台人赴陸下落不明？陸委會：48人失聯、行蹤仍無法確認
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-15 21:16:58
中國大陸官媒中央電視台日前指控4名台人李孟居、鄭宇欽、施正屏、蔡金樹是「台灣間諜」，陸委會發言人邱垂正今（15）日表示，中共接二連三對從事兩岸交流人士，以所謂「破獲間諜」名義濫捕並編造子虛烏有的劇情，是惡意的政治炒作。而目前仍有48件赴陸失聯台人未能確認行蹤。
大陸委員會今日舉行例行記者會，發言人邱垂正表示，陸委會譴責北京當局，企圖干擾台灣社會，恫嚇台灣人民的粗劣行徑，並嚴正警告對岸，應立即停止這種惡劣操作，同時提醒民眾，參與兩岸交流將出現潛在風險。而遭到陸方指控為「台諜」的4名台人，邱垂正指出，陸委會將保護個案的安全與尊重家屬意願，盡力提供協助，也會透過兩岸司法互助協議聯繫窗口、海基會、海協會兩種管道，以及陸委會、國台辦既有的聯繫機制，掌握案件發展狀況，並要求說明相關人等所涉罪名、關押的地點、釐清案情與告知，偵審進度，若家屬有提出赴陸探視請求，於必要時政府也一定會提供協助。另根據海峽交流基金會去年所提供的數據顯示，從2016年5月起，海基會共受理149件台人在陸失聯陳情案，其中有67件至今仍無法取得具體行蹤訊息，針對此事，邱垂正說，目前這些案件正逐一盤點，有101件是已確認過的行蹤、已經返台的、或已知道關押處所及案件進度，其餘48件目前仍無法確認，很可能是失聯，或是未能與陳情人取得聯繫。