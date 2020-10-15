網球／謝淑薇宣布壞消息：東京奧運確認無法參賽

我國網球一姊謝淑薇今(15)晚在臉書宣布壞消息，「東京奧運確認無法參賽」因今年聯邦盃的差錯無法參加，最後表示，「接下來還是會繼續代表台灣拼戰網壇」。 上屆里約奧運前夕，謝淑薇宣布退出國家隊並永不接受徵招，不過去年改口願出戰東京奧運，但過今年3月再度和國家隊鬧僵，未能在攸關奧運參賽資格的2020年聯邦盃亞洲／大洋洲區第1級賽事出賽，導致當時能否出賽東奧留下大問號。今天謝淑薇在臉書上貼出國際網球總會(ITF)通知並寫道，「剛剛收到消息，很遺憾地通知球迷朋友們一個壞消息，東京奧運確認無法參賽了，要特別感謝保羅，一直試著幫助讓一切往好的方向走。」並解釋，「雖然我的世界排名入圍奧運沒問題，但今年聯邦盃的差錯導致了最後結果。東京奧運，我們團隊盡力了，接下來還是會繼續代表台灣拼戰網壇。」▲我國網球一姊謝淑薇今(15)晚在臉書宣布壞消息，「東京奧運確認無法參賽」，並貼出國際網球總會(ITF)通知。（圖／取自Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇臉書）▲我國網球一姊謝淑薇今(15)晚在臉書宣布壞消息，「東京奧運確認無法參賽」，並貼出國際網球總會(ITF)通知。（圖／取自Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇臉書）