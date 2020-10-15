名家論壇》李兆立／七年級否定國民黨，剛好而已

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名家論壇》李兆立／七年級否定國民黨，剛好而已

文/李兆立

calendar_today2020-10-15 22:16:27

▲國民黨全代會6日通過改革委員會結論報告，未來將針對「財務穩健」、「組織改革」、「青年參與」、「兩岸論述」四大方向改革。（圖／記者林柏年攝，2020.09.06）
▲近期網路熱烈討論「七年級生」所面臨到的問題，反映國民黨必須改革反省才能取得年輕世代的認同。圖為國民黨全代會。（圖／NOWnews資料照／記者林柏年攝，2020.09.06）
一則「七年級感嘆生錯時代」的網路熱議，讓國民黨台北市議員徐巧芯感嘆「這個世代的否定，擊垮了國民黨的政權」，同時又批評「七年級以為民進黨政府會給美好未來，結果公平正義並沒有來」，引爆藍綠隔空交戰。
徐巧芯是在中國國民黨備受期待的年輕世代，一路以來也常常對其黨內發出改革呼聲。然而，對七年級這樣的反省，真的能為國民黨在年輕選票找到出路嗎？
要解答這個問題，一定要搞清楚的是，七年級到底為什麼否定國民黨？

事實上，許多七年級上大學和剛出社會的時光，是在民進黨首次執政下度過的，特別是陳水扁執政後期的民進黨大低潮。因此，七年級對民進黨執政的模樣並非只能想像，也未必都留下了美好印象，這也是為什麼馬英九能以 765 萬票當選總統。

換句話說，七年級並非對民進黨好傻好天真，也不是沒給過馬英九機會，甚至不少人還給了兩次。

結果，國民黨怎麼回應包括七年級在內的所有年輕世代？

當金融海嘯重擊年輕人的就業和薪情時，馬政府一邊稱讚「無薪假應該得諾貝爾獎」，一邊讓新鮮人起薪定錨在 22K，直到好幾年後才回到過去的 28K；

當年輕人正在忍受低薪，馬政府卻放手讓房價飆漲，購屋痛苦指數從 6.5 猛漲破 9，讓整個年輕世代的薪資，從此追不上高昂的房價；

當年輕世代對不公不義感到憤怒時，卻看到兩岸買辦和紅頂商人大賺其錢，看到大埔案為了開發利益而強拆民房，看到馬王政爭的傷害憲政，看到服貿協議強渡關山傷害民主。

這就是包括七年級在內的年輕世代為何否定國民黨，讓國民黨從完全執政直接淪為完全在野。

更重要的是，在野後的國民黨，有誠懇反省過去的錯誤，有去正視那些造成年輕人困境的舊觀念和舊結構嗎？還是只會跟在其他在野黨和民間團體後頭，喊一喊自己根本不懂的訴求？

例如，民進黨確實沒有落實當初居住正義的承諾，但國民黨有發現自己就是當初的加害者嗎？

房價資訊不夠透明，就是因為 2011 年馬政府在「實價登錄」上路時，閹割掉一大堆重要設計。請問國民黨後來為房市透明做了什麼反省，什麼努力？有提出自己的法案嗎？結果通通沒有。

房屋持有稅過低，造成了囤房和炒作，這是央行 2020 的報告所指出的。請問國民黨，有要在國會提出修法提案嗎？囤房稅是地方稅，有要督促自己的執政縣市來開徵嗎？也是通通沒有。

我們看到的是，國民黨在指責民進黨的錯誤時，無視於自己過去的錯誤。罵民進黨開放美豬時，忘記當初自己也說要開放；罵民進黨南鐵案強拆民宅時，忘記自己的大埔案；罵民進黨傷害勞權時，忘記一例一休和砍七天假是馬政府的勞動部提出的。

沒有反省也沒有改過，只有跟風喊口號，這才是國民黨 2016 和 2020 兩次大選被年輕世代否定的根本原因。

然而，徐巧芯作為國民黨年輕世代的指標人物，在他的七年級文中，並沒有跳脫國民黨的舊思維，一邊想要與年輕人共感，一邊卻用民進黨的跳票，來暗指年輕人好傻好天真。必須說，這種程度的「反省」，根本無法為國民黨帶來改革，更無法找回年輕人對國民黨的支持。

大家常常聽到國民黨的年輕世代自嘲，在黨內無法像在其他政黨一樣有發言權和舞台，但如果連所謂的年輕世代都無法真正否定自己的舊思維，讓自己的價值與觀念跟上時代，即便未來有機會上位，改革依舊只是表面。繼續被八年級和九年級否定，也只是剛好而已。

●作者：李兆立／時代力量智庫執行長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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