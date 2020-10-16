NOW早報／拜登陣營2相關人士確診　賀錦麗暫停競選行程

根據《CNN》報導，拜登陣營也傳出相關人員確診新冠肺炎，一位是班機工作人員、一位是賀錦麗的幕僚艾倫（Liz Allen）。拜登陣營強調，按照美國疾管署的定義，艾倫確診後以及確診前的48小時內，都並未與拜登或賀錦麗或其他工作人員有「近距離接觸」。
今日天氣／大臺北及東北部防大雨 中南部日夜溫差較大
昨（15）日東北風持續影響，今日桃園以北及東半部的降雨機率再度上升，大臺北山區、基隆北海岸及宜蘭地區的雨勢也會漸漸明顯，有局部大雨或豪雨以上等級降雨發生的機率，氣溫方面，清晨、深夜各地稍涼，約22至25度，北部及東半部地區高溫約27至30度，其他地區32、33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請適時調整穿著。東北風依舊強勁，臺南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區各離島容易有8至9級強陣風，風浪亦大，海邊活動、海上作業需特別注意安全，另外大臺北地區亦有較強陣風，也需留意。
iPhone 12預購今登場！電商祭優惠「舊機回收最高3.2萬」
iPhone 12系列預計今（16）日開放首波預購，並於23日正式開賣。對此，電商平台紛紛推出眾多優惠，搶攻「果迷」市場。網路家庭旗下PChome 24h購物於（15）日宣布，今年提供刷指定卡最高回饋16％、舊機回收最高3.2萬元等優惠。台灣樂天市場也表示，今晚8時起正式開放「少量現貨」預訂，更獨家加碼贈送市價3560元的豪華配件大禮包。
網球／謝淑薇宣布壞消息：東京奧運確認無法參賽
我國網球一姊謝淑薇昨（15）晚在臉書宣布壞消息，「東京奧運確認無法參賽」因今年聯邦盃的差錯無法參加，最後表示，「接下來還是會繼續代表台灣拼戰網壇」。
昨天謝淑薇在臉書上貼出國際網球總會（ITF）通知並寫道，「剛剛收到消息，很遺憾地通知球迷朋友們一個壞消息，東京奧運確認無法參賽了，要特別感謝保羅，一直試著幫助讓一切往好的方向走」，更接著解釋，「雖然我的世界排名入圍奧運沒問題，但今年聯邦盃的差錯導致了最後結果。東京奧運，我們團隊盡力了，接下來還是會繼續代表台灣拼戰網壇」。
布拉格帥哥市長發文感謝台北送口罩！大方秀國旗被讚爆
自稱「台灣迷」的捷克首都布拉格市長賀瑞普，不僅與台北市簽署締交姊妹市，今年8月更再度來台訪問，與台灣的交流十分密切。而賀瑞普今（15）日在臉書發文，感謝台北市致贈的10萬個醫療口罩送到了，照片中更大方秀出捷克與中華民國的國旗，被網友讚爆。
賀瑞普在個人臉書分享了一張正在搬卸封箱口罩的照片，照片左上角P上了捷克與中華民國的國旗，右下角則大大寫著「Thank You」。賀瑞普在文中表示，「再次感謝台灣的幫助與合作，在這次的台灣外交之旅中，我們收到了一份禮物－十萬個口罩，感謝台北市長柯文哲」。
江蘇最美護士「全是假」！官方承認了 網驚：還能信啥
網路世界真假難辨，誇張案例又添一樁！中國大陸江蘇南通的「護士」于鑫慧，在新冠疫情高峰期間，憑藉志願前往武漢抗疫而成為網路風雲人物，被譽為最美護士，而于鑫慧本（10）月初和軍人王林結婚時，護師與軍人的結合一度也被傳為佳話。怎知卻有爆料指出，于鑫慧其實不是醫護人員，隨後南通市政府也證實了，于鑫慧確實不是護士，且根本不在醫療體系內工作，讓大陸網友全傻眼。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。