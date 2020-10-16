死者母來信籲簡化陳同佳投案程序 陸委會：台港需坐下談
死者母來信籲簡化陳同佳投案程序 陸委會：台港需坐下談
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-16 06:10:01
港女命案兇嫌陳同佳何時來台一事，近日在掀論戰，有香港媒體報導，台灣陸委會於 15 日下午接獲死者潘曉穎母親來信，盼台灣方面能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳同佳赴台投案，接受法律制裁。對此陸委會主委陳明通深夜回應稱，能夠理解受害者父母失去愛女的椎心之痛，重申台港政府需就司法互助等問題坐下來談一談，才能讓凶嫌早日得到應有的制裁。
綜合港媒報導，陳同佳擬本月赴台投案，但協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴 14 日赴台灣駐港辦事處代辦簽證卻遭拒絕。受害人潘曉穎母親 15 日去信陸委員主委陳明通，信中表示，女兒被殺案是一宗是轟動港台的嚴重案件，事發至今 2 年多，疑犯陳同佳一直逍遙法外，而陳同佳出獄時曾承諾投案卻仍未動身，衷心希望事件能有進展、台灣當局同意陳同佳到台灣投案，為其犯下的殺人罪負責，受到應得懲罰。潘母又稱，陳同佳是命案最大嫌疑人，案件涉及殺人棄屍，嚴重破壞台灣法治秩序，若陳願意主動到台投案，是法義得以彰顯的證明，懇請台灣當局能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁，讓他們能早日見到女兒沉冤得雪。
對此，陸委會於 15 日深夜 10 點左右發出新聞稿，證實陳明通已收到潘曉穎父母的來信，內心感到無比沈痛，相當理解那種失去愛女的椎心刺骨之痛，已透過我駐香港辦事處轉致關懷信函，表達對潘家的慰問之意，也強調實現司法正義、早日還給他們公道立場的決心不變。陳明通並在信中表示，如同承辦案件之士林地檢署已提呼籲，香港政府應該務實回應早先台灣方面提出的司法互助請求，才能還原真正的犯罪事實和經過，讓犯嫌得到應有的制裁，因此，台港政府需要坐下來，好好的談一談。台灣政府的大門永遠敞開，企盼潘女的父母亦能促請香港政府，趕快來叩起這道門，讓凶嫌得到應有的法律制裁，告慰受害者在天之靈。