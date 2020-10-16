封殺拜登涉貪報導惹議！參院擬傳喚推特、臉書執行長

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封殺拜登涉貪報導惹議！參院擬傳喚推特、臉書執行長

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-16 06:52:23｜update2020-10-16 07:04:04

▲知名社群網站推特、臉書，因禁止用戶轉載有關《紐約郵報》披露的拜登父子負面報導，遭共和黨質疑是濫用企業力量意圖干預選舉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名社群網站推特、臉書，因禁止用戶轉載有關《紐約郵報》披露的拜登父子負面報導，遭共和黨質疑是濫用企業力量意圖干預選舉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國《紐約郵報》（ New York News ）14 日獨家報導，聲稱美國民主黨總統候選人拜登出任副總統時，曾與次子杭特任職的 1 間烏克蘭能源公司( Burisma )高層會面，事後還向烏克蘭政府施壓，迫使終止對該公司的調查、解僱負責該貪污案的最高檢察官肖金（ Viktor Shokin ）。郵件內容曝光後在美國政壇投下震撼彈，但推特卻一度以違反平台隱私等理由，禁止用戶轉載《紐郵》該篇報導，現在傳出參議院司法委員會轄下的憲法小組委員會有意於 20 日表決，是否就此事傳喚推特執行長朵西（ Jack Dorsey ）到場作證，解釋為何禁止用戶轉發該篇報導。
綜合外媒報導，現在距離 2020 美國總統大選只剩 2 個多星期，兩派人馬被爆料的醜聞也越來越多。在《紐約郵報》披露前述報導文章後，知名社群媒體臉書及推特卻限制用戶轉載，引起爭議。臉書還表示將依靠事實核查來確定報導是否合法，得出結論前會採取措施，減少相關內容在平台上傳播。
對於拜登父子陷入醜聞，川普把握機會，當地時間週四於北卡羅萊納州造勢時，不但引述《紐郵》的該篇報導，痛批拜登父子貪腐、背叛美國，聲稱「拜登贏了，就等於中國贏了」，還對推特及臉書的作為表達不滿，認為它們涉嫌違反美國《通訊端正法》（ Communications Decency Act ）第 230 條的規定。

共和黨參議員克魯茲（ Ted Cruz ）也聲稱，推特的做法有干預選舉之嫌，將要求傳召朵西解釋為何要濫用企業力量，令傳媒噤聲並掩藏有關貪腐行為的指控；共和黨參議員霍利（ Josh Hawley ）亦表示，他已去信朵西以及祖克伯，要求他們出席司法委員會轄下的罪案及恐怖主義小組委員會作證，並致函予聯邦選舉委員會，指出前述 2 間公司的做法可能致使拜登從選舉中得益。

此外，參議院多數黨領袖麥康奈（ Mitch McConnell ）也聲明，社群平台禁止轉發《紐郵》報導一事應受譴責，強調美國不應有任何形式的言論警察、限制什麼人才可以發言。

《紐約郵報》指稱，這些通信來自從杭特的筆記型電腦，這台蘋果電腦（ MacBook Pro ）因泡水受損， 2019 年 4 月在拜登老家德拉瓦州（ Delaware ）的維修店裡被發現，而且電腦中還存有涉及拜登父子在烏克蘭與中國商業事務的資訊，以及疑為杭特的不雅圖片、影片等。
不過，雖然共和黨普遍質疑社群平台封鎖該報導的原因，但《紐約郵報》隸屬媒體大亨梅鐸( Rupert Murdoch)的新聞集團，立場上偏右派保守，也與向來支持川普的《福斯新聞台》有共同的企業主，在選前的敏感時機披露如此機密的郵件內容，難免讓民主黨人質疑背後動機不單純，以及是否藉此幫助川普競選。
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