封殺拜登涉貪報導惹議！參院擬傳喚推特、臉書執行長

對於拜登父子陷入醜聞，川普把握機會，當地時間週四於北卡羅萊納州造勢時，不但引述《紐郵》的該篇報導，痛批拜登父子貪腐、背叛美國，聲稱「拜登贏了，就等於中國贏了」，還對推特及臉書的作為表達不滿，認為它們涉嫌違反美國《通訊端正法》（ Communications Decency Act ）第 230 條的規定。
共和黨參議員克魯茲（ Ted Cruz ）也聲稱，推特的做法有干預選舉之嫌，將要求傳召朵西解釋為何要濫用企業力量，令傳媒噤聲並掩藏有關貪腐行為的指控；共和黨參議員霍利（ Josh Hawley ）亦表示，他已去信朵西以及祖克伯，要求他們出席司法委員會轄下的罪案及恐怖主義小組委員會作證，並致函予聯邦選舉委員會，指出前述 2 間公司的做法可能致使拜登從選舉中得益。
此外，參議院多數黨領袖麥康奈（ Mitch McConnell ）也聲明，社群平台禁止轉發《紐郵》報導一事應受譴責，強調美國不應有任何形式的言論警察、限制什麼人才可以發言。
《紐約郵報》指稱，這些通信來自從杭特的筆記型電腦，這台蘋果電腦（ MacBook Pro ）因泡水受損， 2019 年 4 月在拜登老家德拉瓦州（ Delaware ）的維修店裡被發現，而且電腦中還存有涉及拜登父子在烏克蘭與中國商業事務的資訊，以及疑為杭特的不雅圖片、影片等。
不過，雖然共和黨普遍質疑社群平台封鎖該報導的原因，但《紐約郵報》隸屬媒體大亨梅鐸( Rupert Murdoch)的新聞集團，立場上偏右派保守，也與向來支持川普的《福斯新聞台》有共同的企業主，在選前的敏感時機披露如此機密的郵件內容，難免讓民主黨人質疑背後動機不單純，以及是否藉此幫助川普競選。