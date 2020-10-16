吳釗燮登印度媒體專訪 盼加深區域合作、戰勝專制
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-16 07:55:19
由於新冠肺炎防疫表現、美中關係惡化等因素，台灣近日在國際社會的能見度有所提升，印度知名媒體《今日印度》( India Today )近日刊載專訪台灣外交部長吳釗燮的報導，內容除了加深台印合作、區域關係以外，還有共同面對中共威脅的問題，盼能一同戰勝中共的專制擴張主義，為台灣乃至全球的民主發聲。
根據《今日印度》報導，吳釗燮在專訪中提到，樂見印太地區主要國家透過四方安全對話合作，處理共同威脅，台灣一直密切關注四方對話的發展，雖然要正式參與仍有困難，但仍希望能開始思考與四方對話所有國家合作的議題。吳釗燮並指出，台印是互補的夥伴，應認真思考如何進一步在供應鏈等議題上合作，像台灣是全球半導體和其他資通訊產品的製造基地，印度則在軟硬體製造上越發重要，希望與印度和其他友好的民主國家討論，在共同利益下重組國際供應鏈，避免供應鏈被挾持的可能；台灣政府亦鼓勵台商前往印度投資。
至於中印衝突與近日敏感的一中問題，還有雙十國慶風波等等，吳釗燮則表示，不只台灣面對中國威脅，環顧東海、南海、南海周邊國家、中印邊界衝突，都源自中共當局的專制擴張主義，而台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，唯有經過民主選舉的台灣政府，才能在國際組織中合法代表台灣人民。吳釗燮也呼籲，排除台灣並不符合台灣人民和國際社會的利益，民主台灣站在對抗中國專制擴張主義的第一線，要為自身抗爭並戰勝專制中國，也非常願意在安全領域作出貢獻，以便整個印太地區都能從台灣的參與中受益，而全球的民主國家也該思考進一步的合作，以戰勝專制主義。