經商有成回饋鄉里　宜蘭囝仔助長青食堂開飯到年底

在台中市經商有成的林耿宏，飲水思源，大手筆贊助故鄉宜蘭同安廟開辦的長青食堂，每周5天，天天中午席開9桌，彷如「流水席」一般，免費供應銀髮族用餐，直到年底。選定重陽節前開飯，寓意敬老尊賢，林耿宏還發動公司正妹團演出上菜秀，品美食看美女秀，長輩樂開懷。

▲林耿宏經商有成回饋鄉里，助同安廟長青食堂開飯到年底，同安廟主委林水金（左） 很感謝。（圖／林耿宏提供）

× ▲林耿宏經商有成回饋鄉里，助同安廟長青食堂開飯到年底，同安廟主委林水金（左） 很感謝。（圖／林耿宏提供）

已有110多年歷史的壯圍同安廟，供奉玄天上帝，香火鼎盛，是壯圍鄉與鄰近復興村民眾信仰中心。最近在林耿宏贊助下開辦長青食堂，每周一至周五，天天免費供應午餐給65歲以上銀髮族，回饋鄉里義舉傳為美談。

林耿宏是宜蘭人，在台中經商有成，有感於鄉下地方，年輕人都外出打拼事業，少有時間回家陪伴老人家，所以，當獲悉同安廟要開辦長青食堂，他二話不說，允諾大力贊助伙食費，希望老人家在享用美食之餘，能感受到有人照顧的溫暖，林耿宏當了第一名贊助人後，希望有更多人持續加入，讓長青食堂永續經營。

▲林耿宏經商有成回饋鄉里，助長青食堂開飯到年底，開飯首日發動正妹團演出上菜秀服務長輩。（圖／林耿宏提供）

× ▲林耿宏經商有成回饋鄉里，助長青食堂開飯到年底，開飯首日發動正妹團演出上菜秀服務長輩。（圖／林耿宏提供）

同安廟表示，感謝鄉里孩子的飲水思源，有能力回饋故鄉。這項

免費供餐活動，將持續到年底。

每周五天，天天席開9桌，凡是65歲以上長輩都可以來用餐。老人家同桌共餐，閒話家常，像一家人一樣互相陪伴，心情一定會更開朗，心情好，自然會健康呷百二。

同安廟的長青食堂開飯當天，縣長林姿妙特前往致意，除感謝林耿宏義舉，還親自下廚露一手。林耿宏則發動公司正妹，組隊前去表演上菜秀，並服務長輩用餐。美食當前，還有正妹服務，老人家樂開懷。

同場加演的是，為了這次回饋鄉里美事，同行有樂成宮人員隨行，兩朝人員互動熱絡，促成同安廟與台中樂成宮結誼，下月21日禮尚往來，同安廟將組團回訪樂成宮。