二次辯論取消改電視答問 NBC替川普辦挨批「不利民主」
二次辯論取消改電視答問 NBC替川普辦挨批「不利民主」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-16 08:55:23
美國總統大選將於 11 月 3 日登場，原先的選前重要看點-總統候選人辯論會，由於川普確診新冠肺炎，還拒絕出席視訊版的線上辯論，故第 2 場總統辯論已確定取消，改成川普和拜登分別上電視台回應選民問題的答問會。不過替川普舉辦答問會的美國《國家廣播公司》( National Broadcasting Company，簡稱 NBC )卻意外挨批，說其決策不利於民主，迫使觀眾只能二擇一觀看，而這將對川普的選情有所助益。
根據《美聯社》報導，《 NBC 》將於當地時間 15 日(週四)晚上舉行川普回應選民問題的答問會，與民主黨對手拜登（ Joe Biden ）在《美國廣播公司》（ American Broadcasting Company，簡稱 ABC ）的答問會同時上演。不過，由於 2 位候選人答問會的頻道不同，代表當下選民只能擇一觀賞，所以《 NBC 》這個打對台的決定也招來批評，因觀眾被迫做出選擇。《 NBC 》資深記者格林菲爾德（ Jeff Greenfield ）認為，該電視台的做法並沒有提供觀眾合適的選擇機會，反而像是藉著給川普上電視舉行答問會的機會去獎勵他。《 NBC 》前節目主持庫里克（Katie Couric）亦指出，《 NBC 》的決定「不利於民主」，除了迫使選民做觀看選擇外，也因為川普的言論總是話題不斷，不排除會有比拜登更高的收看率，而無法同時針對 2 位候選人的政見及答辯表現做比較。
對此《 NBC 》則發聲明強調，川普的競選團隊並沒有規定或要求特定時間，也沒有表達任何偏好，只是因為《 NBC 》上週也有為拜登舉辦過市政廳論壇，所以此次的決定只是要讓川普像拜登一樣，有相同的形式、時間和機會去面對群眾。除了外部批評聲浪，也有傳出《 NBC 》內部高層對邀請川普出席一事出現分歧，因為川普過去曾多次批評該電視台的報導不實、明顯偏向拜登，甚至川普最新的其中 1 則推文就在罵《 NBC 》是假新聞，質疑該電視台是否會像對待拜登一樣，也給予他公平的待遇。