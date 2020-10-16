「iPhone 6s拿5年」女猶豫該換？釣神機信眾讚：一招爽用

原PO表示，自己拿iPhone 6S，用了快5年，發表會當天看到iPhone 12 Pro好像不錯，可是想想要999美元，由於目前位在美國，想說聖誕節可以去免稅州買，但又覺得很貴，不禁好奇詢問廣大鄉民「覺得i6s可以再戰幾年？」
貼文意外釣出許多同為持有iPhone 6S的網友共鳴「有這麼多人拿，表示i6其實還很好用吧」、「6S最新的一代神機，怎麼用都用不壞，還是很好用」、「家人用5年多，繼續服役中」、「6S續用＋1」、「6S還可以啊，現在用著6S plus打字」、「6S真的神，我還在用」、「最後一代有耳機孔的iPhone」；更有網友分享「6S換個電池還是活跳跳」。
不過，也有網友認為「真的可以換了」、「找個有在蘋果工作的人幫買，有打折，再去免稅州領」、「螢幕這麼小是不怕脫窗嗎？」
事實上，iPhone 6S於2015年9月9日發布，2015年9月25日首賣，擁有金色、銀色、太空灰，以及玫瑰金的金屬外觀，相較iPhone 6硬體大升級，iPhone 6s與iPhone 6s Plus為iPhone加入Multi-Touch，同時採用Apple設計的A9晶片，支援Live Photos、顯示器3D Touch技術、相機1200萬像素等。（編輯：賴詠璿）