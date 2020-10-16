「iPhone 6s拿5年」女猶豫該換？釣神機信眾讚：一招爽用

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「iPhone 6s拿5年」女猶豫該換？釣神機信眾讚：一招爽用

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-16 10:06:21

▲一名網友在PTT提到，自己用iPhone 6S用了快5年，貼文意外釣出許多網友共鳴。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名網友在PTT提到，自己用iPhone 6S用了快5年，貼文意外釣出許多網友共鳴。（示意圖／翻攝自Pixabay）
蘋果（Apple）14日台灣時間凌晨1點舉辦秋季線上發表會，眾所期待的iPhone 12終於亮相，更如外界預測，蘋果公開新品包括iPhone 12 mini、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，會後許多果粉在網上掀起討論。對此，一名網友在PTT提到，自己用iPhone 6S用了快5年，貼文意外釣出許多網友共鳴，直呼iPhone 6S是「神機」，更揭一招延長iPhone 6S手機壽命。
▲一名網友在PTT提到，自己用iPhone
▲一名網友在PTT提到，自己用iPhone 6S用了快5年，貼文意外釣出許多網友共鳴。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO表示，自己拿iPhone 6S，用了快5年，發表會當天看到iPhone 12 Pro好像不錯，可是想想要999美元，由於目前位在美國，想說聖誕節可以去免稅州買，但又覺得很貴，不禁好奇詢問廣大鄉民「覺得i6s可以再戰幾年？」
▲一名網友在PTT提到，自己用iPhone
▲一名網友在PTT提到，自己用iPhone 6S用了快5年，貼文意外釣出許多網友共鳴。（圖／翻攝自PTT）
貼文意外釣出許多同為持有iPhone 6S的網友共鳴「有這麼多人拿，表示i6其實還很好用吧」、「6S最新的一代神機，怎麼用都用不壞，還是很好用」、「家人用5年多，繼續服役中」、「6S續用＋1」、「6S還可以啊，現在用著6S plus打字」、「6S真的神，我還在用」、「最後一代有耳機孔的iPhone」；更有網友分享「6S換個電池還是活跳跳」。

不過，也有網友認為「真的可以換了」、「找個有在蘋果工作的人幫買，有打折，再去免稅州領」、「螢幕這麼小是不怕脫窗嗎？」
事實上，iPhone 6S於2015年9月9日發布，2015年9月25日首賣，擁有金色、銀色、太空灰，以及玫瑰金的金屬外觀，相較iPhone 6硬體大升級，iPhone 6s與iPhone 6s Plus為iPhone加入Multi-Touch，同時採用Apple設計的A9晶片，支援Live Photos、顯示器3D Touch技術、相機1200萬像素等。（編輯：賴詠璿）
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