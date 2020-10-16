台積電法說會後股價下挫 台股平盤上下震盪
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-16 10:07:46
台積電法說會昨（15）日登場，第3季每股盈餘為5.30元，獲利再創歷史新高，展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。不過今日股價呈現弱勢，早盤跌約0.6%，來到448.5元左右，台股大盤也在平盤上下震盪。
台積電2020年第3季稅後純益約1,373.1億元，季增13.6%、年增35.9%，單季每股盈餘為5.30元，獲利再創歷史新高。展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%，毛利率約51.5-53.5%，營益率估40.5-42.5%。而面對市場對半導體需求強烈，外界原本預期台積電可能再度上調2020年資本資出，但台積電表示，2020年將維持之前上調的170億美元。而外資普遍對台積電「按讚」，包括摩根大通、摩根士丹利、瑞信等三家外資都持肯定態度，看好5G、高速運算及遠距辦公等三大應用，將是台積電未來的重要商機。
台積電ADR周四小幅下跌0.15%，來到每股88.15美元。而今日以451元開出，早盤最低來到448.5元，隨後跌幅震盪約在0.6%左右。至於大盤開盤後在平盤上下震盪，來到12826點左右。